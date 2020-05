Spostamenti “per ragioni di necessità” tra i comuni di Ravenna, Forlì, Comacchio e Argenta. Sottoscritto accordo “

Sulla base dell’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini del 30 aprile 2020 che, al punto 10 stabilisce che: “Gli spostamenti per situazioni di necessità sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale. I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi”, sono stati sottoscritti oggi gli accordi di regolamentazione della circolazione tra il Comune di Ravenna e i Comuni confinanti di Forlì, Argenta e Comacchio. Gli spostamenti dovranno avvenire nel rispetto delle vigenti misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Gli accordi hanno validità a decorrere dal 5 maggio 2020 fino a revoca.

“Nell’ambito della consueta positiva collaborazione tra i territori – dichiara il sindaco Michele de Pascale – e con l’obiettivo di agevolare il più possibile i cittadini, pur nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscriviamo oggi due accordi atti a consentire la circolazione tra territori limitrofi di Province diverse anche per ragioni di necessità, come l’acquisto di generi alimentari, compreso l’asporto, o altri beni o servizi per cui è prevista l’apertura. La gestione dell’emergenza ci ha costretti fino ad ora ad applicare regole molto rigorose sugli spostamenti, in questa fase di progressivo allentamento delle misure, invito tutti a continuare a mantenere la massima cautela e a rispettare l’indicazione di spostarsi solo per motivi assolutamente necessari”.