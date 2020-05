A Ravenna altri 3 casi positivi segnalati e un nuovo decesso

I CASI – In Emilia-Romagna oggi 7 maggio, si sono registrati solo 108 positivi in più rispetto a all’inizio della crisi sanitaria da Coronavirus si sono registrati complessivamente 26.487 casi di positività. Sono 5.387 i nuovi tamponi nell’ultimo giorno (217.039 quelli complessivi). La percentuale di positivi sui tamponi effettuati è oggi al 2%.

I CASI ATTIVI – Cala il numero dei casi attivi, cioè il numero di malati effettivi: meno 380 rispetto a (8.011 contro 8.391 di ieri).

DIFFERENZIALE GUARITI / MALATI – Il differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi è di 6.699 (cioè i guariti superano i malati), fra i più alti nel Paese.

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, complessivamente arrivano a 5.435: sono 293 in meno rispetto a

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 173 (3 in meno rispetto a ). Diminuiscono i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (- 90).

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono a 14.710 (+ 459).

I DECESSI – Sono 29 i nuovi decessi: 14 uomini e 15 donne (3.766 il numero totale dei morti dall’inizio della pandemia). Un decesso in provincia di Ravenna.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: