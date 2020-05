Addio a Giampaolo Lampredi. Il cordoglio dell’Unione Sportiva Russi

Ieri, 6 maggio, è morto Giampaolo Lampredi, storico allenatore del U.S. Russi. La notizia è stata diffusa dalla società sportiva che ha voluto porgere le condoglianze alla famiglia, ricordando Lampredi come “persona straordinaria” che “nella stagione 1970-1971 regalò dopo ben 23 anni, la promozione, tra la prima categoria e la promozione dilettanti in veste di allenatore/giocatore. Rimase sulla panchina fino alla stagione 1972-1973 sempre nella promozione dilettanti. Nella sua carriera da giocatore ha vestito la maglia del Catania, Reggiana e Cesena”.