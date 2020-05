Cervia, Ordinanza del Sindaco Medri che disciplina sport acquatici e nautica da diporto

Il Sindaco di Cervia vista l’ultima ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, ha emesso un’ordinanza valida dal 7 maggio 2020 compreso che stabilisce le seguenti prescrizioni. L’accesso agli specchi acquei per lo svolgimento delle attività acquatiche individuali (quali, ad esempio, windsurf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, ecc..) deve avere luogo esclusivamente dalle aree oggetto di concessione per attività assimilabili (circoli nautici, velici, ecc..) o dalla spiaggia libera di Cervia Lungomare Deledda UTE 192-193 lungo percorsi opportunamente segnalati. Nelle aree in concessione in ambito portuale, nei porti turistici (darsene comprese) e nei circoli sportivi è possibile uscire in mare per attività da diporto (quali, ad esempio, vela, pesca, diporto nautico, moto d’acqua, ecc..) nel rispetto delle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto; in barca a vela o a motore si può uscire fra congiunti oppure, se non si tratta di congiunti, in non più di due persone.