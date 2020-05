Marina di Ravenna: nuova tempistica per i lavori alle dighe foranee concordata con Ap. Niente lavori in estate

“È appena terminata la videoconferenza relativa alla rimodulazione delle tempistiche dei lavori di riasfaltatura delle dighe foranee. Con la nuova proposta convenuta, una prima parte dei lavori avranno inizio oggi fino al 12 di giugno, termine entro il quale l’intervento dovrebbe essere realizzato al 70 per cento, per poi riprendere a metà settembre e realizzare il restante 30 per cento dei lavori da metà settembre in poi. Ringraziamo il presidente Daniele Rossi per aver accolto la nostra richiesta e aver ascoltato le esigenze espresse dal territorio, salvaguardando la stagione turistica, già purtroppo pesantemente danneggiata dall’emergenza Covid-19 e permettendo così a cittadini e turisti di accedere comunque in sicurezza alla diga Zaccagnini”.

Alla videoconferenza hanno partecipato Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, Roberta Mingozzi, presidente del Consiglio territoriale del Mare, Marino Moroni presidente della Pro loco Marina di Ravenna, Stefano Gardini, presidente del Comitato cittadino Marina di Ravenna, rappresentanti di Confartigianto Ravenna, Confesercenti Ravenna, Cna Ravenna e Confcommercio Ravenna.