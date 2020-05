Ravenna, dove sei mascherina? Nella grande distribuzione quasi impossibile trovare quelle a 61 cent promesse da Arcuri

Al quarto giorno della Fase 2 le mascherine chirurgiche a prezzo calmierato (a 50 centesimi più iva, come annunciato dal Commissario Arcuri) nella grande distribuzione praticamente sono introvabili. Della situazione a macchia di leopardo delle farmacie abbiamo già parlato due giorni fa. Oggi 7 maggio abbiamo cercato di verificare presso le due principali catene della grande distribuzione a Ravenna, Conad e Coop: la risposta è praticamente identica in entrambe le catene, cioè le mascherine non ci sono. Chi non le è ha ancora ricevute. Chi ne ha ricevute poche e le ha subito finite. Chi le sta aspettando un giorno dopo l’altro. Chi vende altre mascherine a 50 centesimi, ma non quelle chirurgiche come era stato annunciato.

In buona sostanza, la nuova filiera messa in piedi dal Commissario Arcuri per la fornitura delle mascherine in grandi quantità a tutti gli Italiani dal 4 maggio a 61 centesimi in 50 mila punti vendita fa acqua da tutte le parti. Nel passaggio dai produttori ai distributori con i quali Arcuri ha fatto gli accordi qualcosa non funziona. O forse i tempi sono sfalsati rispetto all’annuncio dello stesso Arcuri. Sta di fatto che tutti stanno aspettando. I centri acquisti, i negozi e i supermarket e, soprattutto, i clienti.

Al Conad Superstore Galilei di Ravenna il responsabile De Lorenzi chiarisce che Arcuri ha promesso cose “praticamente irrealizzabili in tempi così brevi”. Nel magazzino che rifornisce i vari punti vendita Conad le mascherine chirurgiche da vendere a 61 centesimi non sono ancora arrivate. Le stanno aspettando dai fornitori. Ma nella catena dal produttore al distributore c’è evidentemente una strozzatura: “forse ci sono troppe richieste e tanti ordini inevasi”. Ci sono altre mascherine in circolazione, dice, che però non sono a norma e noi non vogliamo metterle in vendita “perché vogliamo essere corretti né possiamo permetterci passi falsi su queste cose.”

Al Conad La Fontana di Vicolo Tacchini a Ravenna, stessa musica: le abbiamo ordinate, siamo in attesa, dovrebbero arrivare da un giorno all’altro.

Al Conad Supermarket di via Cesarea a Ravenna ci sono in vendita mascherine chirurgiche – dice la titolare – a 50 centesimi compresa Iva, ma si tratta di una iniziativa del tutto speciale del punto vendita, che a quanto pare ha deciso di vendere le mascherine in magazzino praticamente sottocosto.

Al Conad Supermarket delle Bassette rispondono che le mascherine c’erano ma sono finite. Ma non ci ha chiarito se si trattava di una vecchia fornitura o di una nuova così modesta da andare subito esaurita.

All’Extracoop del centro commerciale Esp il responsabile Miccoli risponde che attualmente le mascherine chirurgiche a 61 centesimi non ci sono. Dice che le hanno avute ma sono subito terminate. Le nuove forniture non sono ancora arrivate. Nel frattempo Extracoop vende a 10 euro, in pacchi da 20, quindi a 50 centesimi l’una, altri tipi di mascherine, non chirurgiche.

Insomma, non sono quelle di Arcuri che sembrano come un miraggio nel deserto. Promesse e raramente arrivate.