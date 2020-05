Ravenna, il sindaco Michele de Pascale scrive alla Ministra del Lavoro a sostegno dei lavoratori stagionali del turistico senza bonus

Il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha inviato oggi una lettera alla ministra del Lavoro e politiche sociali, Nunzia Catalfo, per renderla partecipe della situazione riguardante i lavoratori stagionali che hanno prestato la loro opera nel settore turistico e che sono rimasti esclusi dall’indennità prevista dal D.L. 18 del 17 marzo 2020 per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

Il sindaco ha sottolineato che tale esclusione sta creando situazioni di forte disparità tra lavoratori stagionali del medesimo settore ma soprattutto sta portando a situazioni di fortissimo disagio economico e indubbiamente l’assegnazione del bonus darebbe un sostegno importante in un momento di grande difficoltà.

In particolare ha messo in evidenza la necessità di inserire i codici Ateco parchi di divertimento e parchi tematici ed altri codici relativi a tutte le attività svolte presso i parchi di divertimento e tematici chiedendo che vengano ricompresi tra quelli per cui si eroga l’indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

Il Sindaco ha sottolineato l’opportuna equità fra tutti i lavoratori e le lavoratrici stagionali che stanno affrontando una situazione di grande incertezza, proprio perché il settore turistico è tra quelli più colpiti e che, nel comune di Ravenna, occupa moltissime persone.