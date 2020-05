Ravenna. Lavori in Via Renato Serra: sarà realizzata una rotatoria e riqualificata l’area davanti all’ex macello

Via Renato Serra sarà oggetto di lavori, per un investimento di 450mila euro, che riguarderanno tra gli altri le condutture dell’acqua, la fognatura, l’impianto di illuminazione, le aree di sosta e la sistemazione dell’incrocio con le vie Giordano Bruno, Pascoli e Gabici.

La prima fase, della durata di circa 9 settimane, interessa il tratto da via Castel San Pietro a via Pascoli nel quale sono previsti il rifacimento della fognatura e delle condutture dell’acquedotto e la sistemazione di opere stradali. Le lavorazioni saranno svolte mediante l’ausilio di deviazioni temporanee del transito veicolare opportunamente segnalate.

E’ consentito comunque il transito in via Castel San Pietro, ma chi desidera raggiungere via Renato Serra potrà seguire le indicazioni stradali. Procedendo da via Ravegnana si potrà girare a destra in via Magnagnina e poi a sinistra in via Fusconi che arriva proprio su via Renato Serra, oppure svoltare a destra nella traversa successiva, via delle Scuole pubbliche, e nuovamente a sinistra in via Fusconi. In via Gabici è previsto divieto di sosta e senso unico alternato.

La seconda fase dei lavori interessa il tratto da via Pascoli a via Cesarea dove sono previsti interventi di rifacimento dell’acquedotto, dell’impianto di pubblica illuminazione e lavori di sistemazione di opere stradali. Inoltre si procederà al riassetto delle aree adibite alla sosta, alla sistemazione dell’intersezione via Serra-via G. Bruno-via Pascoli-via Gabici mediante la realizzazione di una rotatoria con diametro di 17 metri e il rifacimento/ampliamento di tratti di marciapiede, nonché alla riqualificazione dell’area antistante l’ex macello.

La seconda fase dei lavori, che prevede semplici restringimenti di carreggiata e quindi non ci saranno deviazioni di traffico, si completerà con la pavimentazione su tutto il tratto stradale di via Renato Serra.

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro con le associazioni di categoria per verificare l’eventuale impatto dei lavori sull’attività commerciale. Le proposte avanzate per attenuare i disagi sono state accolte dall’Amministrazione comunale che resta disponibile, durante l’apertura del cantiere, a prendere in considerazione ulteriori suggerimenti che possano migliorare l’accessibilità.

I lavori saranno eseguiti adottando tutte le procedure di sicurezza e le misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19 e di gestione dell’emergenza epidemiologica, finalizzate alla tutela dei lavoratori nello svolgimento di attività lavorative e produttive.