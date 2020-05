Ravenna. Vice Sindaco Fusignani: “Dati confortanti, cittadini virtuosi, è corretto anticipare aperture negozi”

Nei primi tre giorni, dal 4 al 6 maggio, della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, la Polizia locale ha eseguito 483 controlli a persone, nessuna sanzione comminata, e 193 controlli ad attività o esercizi commerciali ed è stata rilevata una sola sanzione. “Sono dati che ci confortano – afferma il vice sindaco Eugenio Fusignani – perché dimostrano il grande senso di responsabilità dei nostri concittadini. Comportamenti largamente corretti che auspico vengano mantenuti successivamente. E’ importante, infatti, per contenere il diffondersi dei contagi da Covid-19, ma in particolare per consentire di guardare con più fiducia al futuro. Sarebbe bello, inoltre, che come segno di rispetto verso se stessi e gli altri si portasse la mascherina anche negli spazi aperti, pur non essendo obbligatorio se non quando è difficile mantenere il distanziamento. Sarebbe un segno ulteriore della consapevolezza che la prudenza e il mantenimento di comportamenti cautelativi sono determinanti per non peggiorare i dati della pandemia, a fronte di una maggiore circolazione delle persone. Infatti, se il trend proseguisse come negli ultimi giorni e i controlli della Polizia locale facessero emergere la correttezza dei comportamenti di tutti, auspico che venga anticipata la riapertura di tutte le attività commerciali, compresi parrucchieri ed estetiste, prima del 1° giugno. L’economia ha bisogno di riprendersi, così come la socialità della nostra comunità”.