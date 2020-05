Il sindaco de Pascale in diretta Facebook risponde a domande su sport di base e centri estivi

Come ripartirà lo sport di base, quali saranno le regole da seguire per le associazioni? Con quali modalità si potranno svolgere, se possibile, i Centri Ricreativi Estivi così importanti per il sostegno alle famiglie nel momento della ripresa di tutte le attività lavorative?

Sono solo alcune delle domande che stanno circolando maggiormente in questi giorni e alle quali si cercherà di dare risposta, nel limite del possibile e delle normative delle autorità competenti, nel corso della diretta streaming in programma lunedì 11 maggio dalle 14.30 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube MP Communication.

«Sport di base e centri estivi, quale futuro e quali soluzioni?», questo il titolo scelto per l’appuntamento in diretta promosso dai comitati territoriali UISP Ravenna-Lugo e CSI Ravenna-Lugo che hanno proposto un confronto pubblico e costruttivo con Michele de Pascale nella sua veste di Presidente della Provincia di Ravenna in maniera tale da allargare il dibattito a tutto il territorio ravennate e della Bassa Romagna. Un appuntamento pensato per tutte le associazioni sportive, per i gestori dei centri ricreativi estivi e per il variegato mondo legato agli enti di promozione sportiva.

Ad incontrarsi davanti allo schermo e a dialogare fra loro saranno lo stesso Michele de Pascale, Gabriele Tagliati, presidente UISP Ravenna-Lugo, e Alessandro Bondi, presidente CSI Ravenna-Lugo. A moderare la diretta sarà invece il giornalista Marco Pirazzini, mentre nel corso dell’appuntamento sarà possibile inviare domande ai protagonisti che, da parte loro, cercheranno di dare le risposte possibili in questo momento di grande incertezza sul futuro.

«Le nostre società e i nostri dirigenti – spiegano ad una voce Gabriele Tagliati e Alessandro Bondi – chiedono ogni giorno notizie sul loro settore specifico, su quali regole e norme dovranno seguire per tornare a fare attività, così come in tante famiglie domandano informazioni sul futuro dei Centri Ricreativi Estivi. Per questo motivo abbiamo pensato ad un appuntamento in diretta nel quale coinvolgere anche il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, che riveste anche la funzione di Presidente della Provincia. Cercheremo di analizzare lo stato delle cose e proveremo a dare delle risposte che, ne siamo consapevoli, non potranno essere esaustive. Non abbiamo la pretesa di soddisfare ogni richiesta e sciogliere ogni dubbio, ma proveremo a fare un’analisi il più possibile completa e magari ad indovinare cosa ci attende nei prossimi mesi mantenendo l’approccio costruttivo e collaborativo per il quale le nostre associazioni si sono sempre distinte nei confronti delle amministrazioni pubbliche locali».

La diretta, trasmessa dalla pagina Facebook e dal canale YouTube MP Communication, verrà rilanciata anche sulle piattaforme di Uisp e CSI locali.

Link per la diretta sulla piattaforma di Facebook: https://bit.ly/3fpQBxH

Link per la diretta sulla piattaforma di YouTube: https://bit.ly/2SFT11c