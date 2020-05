Sabato 9 maggio la Festa della Madonna delle Grazie, patrona della città di Faenza

Sabato 9 maggio alle ore 11, presso l’altare della nella Cattedrale di Faenza, mons. Toso presiederà la Messa in occasione della Solennità della B.V. delle Grazie, patrona principale della città di Faenza oltre che della Diocesi di Faenza-Modigliana. Al termine della celebrazione, il Vescovo uscirà sul sagrato della Basilica manfrediana per impartire la benedizione alla città e alla Diocesi con l’immagine della Madonna e contemporaneamente in tutte le chiese della Diocesi alle 12 suoneranno le campane a festa.

Domenica 10 maggio alle ore 11, sempre nel contesto delle celebrazioni della B.V. delle Grazie, don Michele Morandi, vicario generale della Diocesi, presiederà la Messa in cui si pregherà per tutti gli anziani e i malati che si trovano nelle loro case o nelle case di riposo. Le celebrazioni delle Messe saranno trasmesse in diretta su Di-Tv attraverso il canale 90 del digitale terrestre. Le celebrazioni saranno poi visibili anche sul canale YouTube “Sinodo dei Giovani Faenza”.

La recita del Rosario delle ore 19 continuerà fino al 31 maggio e sarà trasmessa in diretta sul canale 210 del digitale terrestre.