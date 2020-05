Spacciatore di cocaina arrestato dai Carabinieri di Faenza

Nell’ambito dei servizi di controllo Coronavirus i Carabinieri di Faenza nelle vie del centro si sono imbattuti in un ragazzo 30enne che, alla vista degli agenti, s’è dato alla fuga apparendo decisamente nervoso.

I Carabinieri, insospettiti dal suo modo di fare, lo hanno aspettato sotto casa. A quel punto, sottoposto al controllo e alla successiva perquisizione sia personale che domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 350 grammi di cocaina suddivisa in 6 involucri, 25 grammi di hashish suddivisa in 4 involucri, 5 dosi di marijuana e un bilancino di precisione, tutto riconducibile all’attività di spaccio.

Gli agenti hanno così arrestato l’uomo, un calabrese residente a Faenza risultato già con precedenti specifici. La droga è stata sequestrata in attesa di essere versata presso Ufficio corpi di reato. Il 30enne è stato condotto alla casa circondariale di Ravenna e messo a disposizione dell’AG ravennate.