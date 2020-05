La presenza di nubi alte e stratificate non impediranno un buon soleggiamento, quest’oggi venerdì 8 maggio. Le previsioni meteo di Arpae E-R indicano cielo velato per nubi alte, ma generalmente sereno o poco nuvoloso in serata.

Le temperature massime pomeridiane saranno comprese tra 23 °C sui rilievi e 26 °C sulla pianura.

La velocità massima del vento tra 28 (pianura) e 42 km/h (rilievi), mentre il mare poco mosso.