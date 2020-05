A Ravenna due nuovi casi positivi e purtroppo anche due decessi

I CASI – In Emilia-Romagna oggi 9 maggio, si sono registrati solo 121 positivi in più rispetto a all’inizio della crisi sanitaria da Coronavirus si sono registrati complessivamente 26.719 casi di positività. Sono 5.500 i nuovi tamponi nell’ultimo giorno (227.366 quelli complessivi). La percentuale di positivi sui tamponi effettuati è oggi al 2,2%.

I CASI ATTIVI – Cala il numero dei casi attivi, cioè il numero di malati effettivi: meno 329 rispetto a (7.041 contro 7.730 di ieri).

DIFFERENZIALE GUARITI / MALATI – Il differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi è di 8.090 (cioè i guariti superano i malati), fra i più alti nel Paese.

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, calano ancora e arrivano a 4.963: sono 259 in meno rispetto a

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 155 (8 in meno rispetto a ). Diminuiscono i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (- 76).

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono a 15.491 (+ 420).

I DECESSI – Sono 3o i nuovi decessi: 16 uomini e 14 donne (3.827 il numero totale dei morti dall’inizio della pandemia). Due decessi in provincia di Ravenna.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

4.835 casi a Reggio Emilia (+16)

4.751 a Bologna e Imola (+ 31)

4.346 a Piacenza (+ 12)

3.792 a Modena (+ 13)

3.285 a Parma (+ 19)

2.068 a Rimini (+ 12)

995 a Ravenna (+ 2, con una crescita dello 0,2%)

972 a Ferrara (+ 2)

926 a Forlì (+ 6)

749 a Cesena (+ 8)

I 995 casi diagnosticati a Ravenna Comune per Comune

52 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

446 a Ravenna

128 a Faenza

72 a Cervia

67 a Lugo

61 a Russi

34 a Bagnacavallo

29 ad Alfonsine

22 a Castel Bolognese

21 a Fusignano

16 a Cotignola

11 a Massa Lombarda

11 a Brisighella

8 a Conselice

8 a Riolo Terme

6 a Solarolo

3 a Sant’Agata sul Santerno

2 a Casola Valsenio

Nessun caso a Bagnara

NB: la somma dei casi non corrisponde a 995, bensì a 997 (per cui c’è qualche errore nella imputazione dei casi Comune per Comune, che non dipende da noi)



L’informativa delle autorità sui due casi e sui due decessi a Ravenna – 25 le guarigioni complete

Nella giornata di per il territorio del Ravennate sono state comunicate 2 nuove positività. Si tratta di due donne, in isolamento domiciliare, che hanno avuto contatti con pazienti già accertati. Sono stati purtroppo comunicati due decessi: un paziente di 85 anni e una donna di 86. Si registrano 25 nuove guarigioni complete e 2 guarigioni cliniche, di persone che dovranno essere sottoposte ai tamponi di negativizzazione. Sono circa 170, infine, le persone che restano in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.