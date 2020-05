La dichiarazione del Sindaco Massimo Medri sul nuovo decesso a Cervia

“C’è stato purtroppo comunicato dall’Ausl Romagna un nuovo decesso a causa del Coronavirus a Cervia, si tratta di una signora di 86 anni residente in città. Pongo le più sentite condoglianze e la mia vicinanza ai famigliari. Oltre a questo c’è stato comunicato anche un nuovo caso di Coronavirus a Cervia, 2 in Provincia di Ravenna. Si tratta di una cervese di 52 anni, che avrebbe contratto il virus fuori Provincia. Salgono così a 72 i casi totali nella nostra città, e a 50 il numero dei guariti, si aggiungono 2 donne di 25 e 52 anni. Mi hanno segnalato di numerose persone a passeggio questo pomeriggio. Invito caldamente tutti anche se consentito dal Decreto a rispettare i protocolli di distanziamento sociale, l’utilizzo di mascherine e tutte le norme igienico-sanitarie. Continuiamo a rispettare le norme, e tutti i decreti e le ordinanze in vigore. Ognuno di noi può fare la sua parte, ce la faremo insieme!”