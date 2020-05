Ravenna. Le neomamme e i problemi del Covid-19: “Mancano gli aiuti economici, tanta solitudine e incertezza per il futuro”

Sono stati mesi difficili per tutti questi del lockdown forzato a causa della diffusione del Coronavirus e continueranno ad esserlo anche in questa seconda fase, nonostante i nuovi decreti governativi che hanno allargato un po’ le maglie, con nuovi permessi e la possibilità per molti di rientrare a lavoro. Difficoltà che poi si accentuano se hai una famiglia e dei bambini piccoli da crescere, ancora di più se ti trovi ad essere genitore di un neonato di pochi mesi nel bel mezzo della pandemia.

Sensazioni di solitudine post parto, disagio emotivo che ti assale, a maggior ragione se hai i parenti lontano, che a causa del lockdown non possono venirti a trovare. Chiusura dei servizi di prima infanzia: i mesi di maternità obbligatoria sono agli sgoccioli, la neomamma deve ritornare a lavoro, ma non sa a chi lasciare il figlio. Come fare? Rinunciare al lavoro? E se si ha bisogno di uno stipendio in più per sostenere le spese della famiglia? Poi c’è anche l’altro problema, quello legato alla paura della ripresa in questa Fase 2. Alcune neomamme, se a fine maggio riapriranno alcuni servizi per l’infanzia (richiesta tra l’altro appoggiata anche dal Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale) non si fidano a lasciare i loro piccoli nelle strutture, dove si potrebbero infettare o a parenti, come i nonni, a cui non è stato fatto il test sierologico e il tampone e quindi non si sa se positivi o meno al Covid. Insomma un carico pesante di incertezze, che porta molti neogenitori a provare stati di forte ansia e stress emotivo, che spesso culminano in un unico grande interrogativo: come riuscire ad affrontare il futuro?

Abbiamo intervistato a tal proposito un gruppo di neomamme di Ravenna, tutte con bimbi di circa tre mesi, che fortunatamente hanno partorito prima del lockdown, ma che lo hanno vissuto in pieno nella fase successiva del post parto. Ci spiegano che il sentimento di abbandono e di solitudine è stato grande. “Dall’oggi al domani – raccontano le mamme – ti ritrovi da sola con un bimbo piccolo che ha bisogno di te, con un corpo che necessita di tempo per riprendersi, senza quella rete di sostegno esterno e familiare a causa della clausura obbligatoria. Dal 4 marzo poi sono state sospese le visite mediche non ritenute urgenti e non è stato attivato alcun servizio di assistenza a domicilio. Magari sarebbe stato utile ricevere la visita periodica a domicilio di un’ostetrica, per aiutarci con l’allattamento o per controllare il nostro stato di salute.”

“Di solito, a 40 giorni dal parto, viene richiesto alla neomamma di presentarsi al consultorio per una visita di controllo – ci spiega una di loro – . Ma durante il lockdown le hanno sospese, ricevevano solo in caso di urgenza. Io, ad esempio, ho partorito a metà febbraio e avrei dovuto fare il controllo dopo 40 giorni, invece mi è stato posticipato al 25 aprile, perché stavo bene. Solo che anche dopo i 40 giorni ho continuato ad avere forti contrazioni, quindi mi sono decisa a chiamare per farmi visitare prima. Ma è stata una visita fatta di fretta, perché lo stato generale è quello di allerta ed in più avevo con me il bambino, non potendolo lasciare a nessuno. Il mio compagno lavorava e non era ancora permesso rivedere i parenti. Nonostante questo, capisci il periodo e vai avanti. Sicuramente mi sarebbe piaciuto ricevere maggiore supporto dalle strutture sanitarie, magari attraverso servizio di assistenza a domicilio. Perché anche se hai un compagno, un marito, che ti capisce e ti sta accanto, lui deve lavorare e quindi ti ritrovi la maggior parte del tempo da sola, in casa”.

“I nostri compagni fortunatamente lavorano – aggiunge un’altra mamma – e la maggior parte di noi è in maternità, tranne un paio che non lavorano. Parlando della mia situazione, ho un bimbo di tre mesi e dovrei rientrare a lavoro a metà maggio, perché finisco il periodo di obbligatoria. Ho fatto richiesta per allungare la maternità a sette mesi, solo che non mi è stata concessa, perché la mia azienda permette di lavorare anche in modalità smart working, quindi o lavoro da casa – ma come fai con un bimbo di appena tre mesi? – o richiedi ‘la facoltativa’ al 30% dello stipendio. Questo però vuol dire stipendio più basso, con le spese ed i costi della vita che aumentano giorno per giorno e ci sono tante famiglie che non possono permetterselo”.

“Il Governo ha concesso alle famiglie il bonus baby sitting – continua la neomamma -, ma mi chiedo: che senso ha usare questi soldi per pagare un’estranea che magari non si sente sicura a venire a casa tua o che non sai che rapporti abbia all’esterno e potrebbe infettare la tua famiglia? Perché invece non dare questo supporto direttamente alle mamme, così da metterle nella condizione magari di accettare una maternità al 30%, ma che sommata al bonus, permette alla famiglia di affrontare con più serenità le spese? Anche perché diciamoci la verità: un neonato, pur con il bonus baby sitting, ha bisogno della mamma che magari ancora lo allatta, che è l’unica in grado di calmarlo. Concedendo il bonus alle famiglie, si metterebbero i neo genitori nella condizione di poter scegliere. La mamma in sostanza sceglie se rimanere in casa con il figlio prolungando il periodo di maternità o se tornare a lavorare, pagando una babysitter. Però appunto si concede ai genitori la libertà di scegliere cosa sia meglio per loro. Stessa cosa per gli asili. Mettiamo che riaprano a fine maggio o a settembre, quante sono le mamme che si sentono sicure a lasciarvi i propri figli, senza il terrore che si possano infettare? A mio parere, poche. Ciò che contesto alle istituzione è di aver trascurato molti aspetti della vita di una famiglia, soprattutto per quanto riguarda il lato economico e dei sussidi.”

“In questi giorni si sta parlando tanto del rischio di far tornare le donne indietro nel tempo, privandole della possibilità di riprendere il lavoro e lasciandole ad accudire i figli. Questo è vero per molte, ma continuo a ripetere che sarebbe stato più utile mettere ogni donna e mamma nella condizione di poter scegliere se continuare a stare in casa o tornare a lavoro. Poi c’è tutta la questione dei test sierologici – continua – , che a mio parere non è stata affrontata bene. Anche in questo caso è mancata la possibilità per i genitori con bambini piccoli di poterli far effettuare agli altri componenti della famiglia, come ad esempio i nonni che magari, se negativi al virus, avrebbero potuto aiutare la neomamma nei mesi di lockdown. In questo modo si poteva tutelare lo stato di salute di tante famiglie, anche perché come abbiamo avuto modo di constatare, buona parte dei contagi è avvenuto proprio all’interno delle mura domestiche. Praticità e tempestiva adozione di misure a tutela della salute della famiglia: due elementi che a mio avviso sono stati trascurati.”

“Adesso siamo nella Fase 2 – commenta un’altra mamma di Ravenna – . Molti dicono che le cose inizieranno a migliorare, ma sinceramente da neomamma ho più ansia di prima. I parenti vogliono conoscere il bimbo che non hanno ancora visto dopo la nascita, ma tu non ti fidi a riceverli in casa perché appunto non sai se sono asintomaci o positivi al virus, non avendo fatto i tamponi. Porti il bimbo al parco, ma anche qui mille difficoltà. Vedi bambini che giocano nelle aree gioco seppur vietate, magari poi ti passano di fianco senza rispettare il distanziamento, così come molta gente che corre e che sembra non badare alle distanze da mantenere. Torni a casa piena di dubbi e paure: avrò fatto bene ad uscire? Ho messo in pericolo la salute del mio bambino? Sicuramente i pensieri sono tanti, legati soprattutto ai giorni che verranno. Sarò in grado di crescere mio figlio senza fargli mancare nulla e soprattutto senza farlo ammalare? Devo ammettere che, nonostante questo periodo di solitudine forzata, ho trovato un grande supporto nelle altre neomamme, conosciute al corso pre parto che ho avuto la fortuna di poter seguire prima dell’arrivo della pandemia. Mamme che sento tutti i giorni sui vari gruppi social e con cui ho modo di confrontarmi su tutti gli aspetti che riguardano la vita di un neonato. È un intreccio di relazioni che mi sta offrendo un grande supporto e che consiglio vivamente a tutte le neomamme come me o a quelle che lo diventeranno fra qualche mese“.