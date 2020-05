A giugno apre Stadera, il supermercato autogestito dai soci di Ravenna. Possibili anche acquisti online

Sono settimane d’intenso lavoro per la cooperativa Stadera di Ravenna, il primo supermercato autogestito dai soci, che aprirà a breve in via Veneto 4 a Ravenna, in una zona facilmente accessibile sia con i mezzi che con la bici, a due passi dal centro storico ma anche vicino a circonvallazioni e tangenziali.

A giugno si apriranno dunque le saracinesche del negozio che da subito attiverà anche modalità di vendita online: “Una possibilità che lo staff di Stadera ha pensato per essere ancor più vicino all’esigenze dei soci, presenti e futuri, in un momento in cui muoversi per fare la spesa è diventato un po’ più complicato – spiegano dalla cooperativa -. Fino al giorno precedente sarà infatti possibile acquistare online e ritirare direttamente in negozio, senza file ed attese, in tutta sicurezza!”

Il negozio di Stadera aprirà con un reparto dedicato allo sfuso, al pane, all’ortofrutta, ai generi alimentari, per l’igiene e per la casa. “Stadera – ricordano i soci della nuova realtà ravennate -, sarà un supermercato a misura di socio, attento alle sue esigenze di prodotti di qualità pur con attenzione alla convenienza, ma sarà anche un progetto di cambiamento, puntando sulla sostenibilità ambientale e sulla collaborazione fra le persone”.

È sempre possibile aderire alla cooperativa, attraverso il versamento di una quota base di almeno 25€. Tutte le informazioni sulla cooperativa ed il modulo per aderire sono disponibili all’indirizzo: www.staderacoop.it.