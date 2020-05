Cittadini ravennati disciplinati e attenti al distanziamento sociale anche nel primo giorno di week end dopo l’inizio della Fase 2. Questo il parere di massima espresso dal Comandante della Polizia Locale di Ravenna, Andrea Giacomini. Ovviamente c’è stata più gente in circolazione rispetto a prima, come era prevedibile dopo due mesi di “clausura”, ma nella sostanza i ravennati sono riusciti a riappropriarsi degli spazi pubblici, restando fedeli alle norme che continuano ad imporre distanze di sicurezza per evitare la ripresa dei contagi.

“Non abbiamo rilevato particolari assembramenti – sottolinea Giacomini -, anche se i parchi restano gli osservati speciali, in quanto luoghi da sempre percepiti come centri di aggregazione da parte della popolazione”.

Sono più che altro i giovanissimi e gli anziani che tendono ad aggregarsi nei parchi, i primi tentati dai giochi all’aria aperta, complici le belle giornate che l’inizio di maggio sta regalando, i secondi per ritrovare momenti di socialità accantonati da tempo. “Ma basta poco per disperdere questi “assembramenti” – conclude Giacomini -, c’è la volontà dei cittadini di rispettare le norme”.

Nota di “colore” tra le pochissime contravvenzioni elargite: due sedicenni sono state avvistate sul tetto della Coop di via Faentina dal custode dello stabile, che ha provveduto a segnalarle ai vigili. Le ragazze hanno poi dichiarato di essere salite sul tetto tramite una scala presente sul posto per guardare il paesaggio. Dopo i controlli di rito che non hanno rilevato consumo di droghe o alcol, le giovanissime sono state riconsegnate ai genitori ed è stata emessa contestazione per la violazione delle norme del DPCM 26 marzo.