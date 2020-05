Nel pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, si è verificato un incendio a Lido di Classe, su viale dei Lombardi, nella zona che circonda il B&B Cà Barbona. A prendere fuoco sarebbero stati i cosiddetti “piumini” dei pioppi, frutto della fioritura degli alberi e che si accumulano numerosi in questa stagione, fino a formare veri e propri tappeti vegetali.

L’incendio, di bassa intensità, ma abbastanza esteso, è alimentato anche dal vento che continua a sferzare l’area e complica le operazioni di spegnimento in atto da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti sia da Ravenna che dal distaccamento di Cervia. Sul posto si sono precipitati anche i sanitari del 118 con un’ambulanza, per soccorrere una persona di passaggio, rimasta parzialmente intossicata, sembra in modo non grave, dal fumo.

Sono stati segnalati inoltre un paio di altri roghi in città: uno nella zona di Fornace Zarattini e l’altro nell’area della Darsena di Ravenna. Non è ancora nota però l’entità di questi ulteriori episodi. Maggiori informazioni in seguito.