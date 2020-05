Ravenna, incendio in un’area verde a ridosso di Darsena Pop Up, poi domato. Locale invaso dal fumo

Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, si è verificato un incendio in Darsena a Ravenna, a ridosso di Darsena Pop Up. A prendere fuoco anche in questo caso sono stati i cosiddetti “piumini” dei pioppi, frutto della fioritura degli alberi, che si accumulano numerosi in questa stagione, fino a formare veri e propri tappeti vegetali: sono facilmente infiammabili, come ci ha detto al telefono il Comandante della Polizia locale Giacomini.

L’incendio, di bassa intensità, in un’area verde alle spalle della Darsena è stato alimentato anche dal vento, poi domato dai Vigili del Fuoco di Ravenna. Per il fumo e la vicinanza all’incendio è stato evacuato temporaneamente il Darsena Pop Up.