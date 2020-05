Capriolo cade nel canale alle Bassette (Ravenna): salvato da Vigili del Fuoco su segnalazione di un ciclista

Alle ore 13 circa di domenica 10 maggio 2020 i Vigili del Fuoco hanno salvato un capriolo incastratosi in una griglia all’interno di un canale di scolo in via Baiona (zona Bassette) a Ravenna.

Un ciclista ha avvistato l’animale mentre annaspava in acqua e ha prontamente chiamato il 115, accorso sul posto per soccorrere il cervide in evidenti difficoltà. La squadra è scesa nel canale e, una volta immobilizzato l’animale, lo ha trasportato a terra per affidarlo alle cure dei veterinari. Il capriolo è poi stato liberato in condizioni stabili.