Ravenna, 6 tamponi e 50 giorni di Covid. L’attesa di Simone: “la sensazione che mi vengano ‘rubati’ giorni”

Simone C. convive con il Coronavirus da quasi 50 giorni, da quando il 23 marzo è stato sottoposto al primo tampone: “un mio collega era stato ricoverato in ospedale per Coronavirus e quindi l’Ausl mi ha contattato per fare il test. Io ero tranquillo, non avevo sintomi. Avevo avuto solo qualche linea di febbre a metà mese (37.8), ma credevo si trattasse solo di una coincidenza. Invece, l’esito del tampone ha stabilito che ero ‘positivo al Coronavirus'”.

Da quel momento la vita di Simone è cambiata. Lo spazio e il tempo sono stati stravolti: isolamento forzato, prima in camera da letto e ora al Covid hotel, mentre le settimane passano scandite dall’attesa del giorno del tampone*.

La storia di Simone è quella di tanti malati di Covid, praticamente asintomatici, che non hanno dovuto affrontare l’angoscia del ricovero, la sofferenza fisica legata ai sintomi gravi della malattia, ma che vivono la difficoltà psicologica di ”essere costretti ad una vita in cattività, lontani dagli affetti più cari e chiusi in 4 mura”.

Simone ripercorre i suoi ultimi 50 giorni: “al primo tampone positivo, non mi sono preoccupato. Mi sono messo in isolamento, chiuso in camera, a leggere, guardare la tv. Insomma l’ho presa bene, fondamentalmente ero ottimista” .

Arriva il giorno del secondo tampone: ancora positivo. Passano 7 giorni, nuovo tampone: negativo. “Finalmente! È passata – si è detto Simone -. Il prossimo sarà solo un pro-forma”. Invece, l’esito del tampone di controllo, dopo 48 ore è stato ancora positivo. “Era il 23 aprile. Era un mese che vivevo in isolamento e quando mi hanno comunicato che ero ancora positivo, mi è venuto giù il mondo. In quel momento ho realizzato che ero chiuso in una stanza, vivevo in una scatola da 31 giorni, nell’impossibilità di interagire con mia moglie e mia figlia, se non attraverso una porta chiusa”.

“Quel giorno mi è venuto su tutto” prosegue Simone. “Dopo 31 giorni in una scatola e dopo il tampone negativo mi era già visto libero. Invece no. Mi sono arrabbiato anche con il medico che mi aveva chiamato per darmi il responso.”

“Ero consapevole che la mia frustrazione per ‘l’eremitaggio forzato’ non fosse paragonabile alla situazione di chi aveva vissuto la malattia nella forma più grave, ma quel giorno, preso dall’esasperazione ho scritto al Sindaco di Ravenna e pure al Premier Conte”. Nel messaggio racconta “la difficoltà nell’accettare di vivere chiuso in una camera per 1 mese, senza rapporti umani”. Il Sindaco de Pascale gli risponde, indicandogli il numero del servizio gratuito di assistenza psicologica, dedicato alle persone in isolamento domiciliare.

Parlare con gli esperti dell’assistenza psicologica si è rivelato utile e pochi giorni dopo Simone viene contattato dall’Ausl: gli viene proposto il ricovero volontario al Covid hotel di Lido Adriano. “Ho subito accettato: finalmente passavo dal vivere in una stanza ad una appartamento. Sicuramente meglio che stare chiuso in una camera, ormai una “gabbia”.

Simone racconta di essere rinato al Residence: “qui sto davvero molto bene, gli operatori sono molti gentili, inoltre posso parlare, dal balcone, con gli altri ospiti “covid”. Abbiamo anche creato una chat, dove ci scambiamo commenti, battute e confrontiamo le nostre esperienze”.

Nel frammento ricomincia la danza dei tamponi: il primo dà verdetto “negativo”, il secondo invece è “positivo al coronavirus”. Simone, questa volta, la prende bene: “la nuova condizione mi aveva ridato un po’ di serenità e inoltre sapevo di non creare disagi nella quotidianità di mia moglie e mia figlia” che fortunatamente non sono mai risultate positive al Coronavirus”.

Ma è chiaro, la vita dei malati di Covid è scandita dagli appuntamenti con il giorno del tampone. E quando l’appuntamento “salta”, senza un giustificato motivo, i pazienti la vivono male. Mercoledì scorso, accade esattamente questo: il giorno in cui doveva essere fatto il nuovo tampone, il referente Ausl di Simone non si presenta al Covid Hotel. Lui allora scrive mail e telefona per avere delucidazioni. L’unica a dargli qualche informazioni è la referente del Covid Hotel, che lo rincuora. La sera finalmente riceve una mail da parte della referente che lo ha in carico, che gli spiega il motivo del disguido.

Il giorno successivo, la mattina presto, il tampone viene effettuato: il risultato è negativo. Simone, ora più prudente e senza farsi grandi illusioni, attende le 48 ore di rito, per il nuovo tampone, mentre la speranza di tornare ad una vita normale fa capolino tra i suoi pensieri. Ma ecco che sabato mattina, l’appuntamento salta nuovamente: l’incaricata Ausl, non arriva.

Simone manda mail, telefona in ufficio ma nulla. A questo punto contatta nuovamente anche la referente del Covid Hotel. Solo la sera gli viene comunicato che per un disguido telematico, l’appuntamento non era stato registrato. E così l’atteso tampone passa a lunedì (oggi n.d.r).

Simone di sfoga: “io capisco che siamo ancora in una situazione di emergenza e che chi sta dall’altra parte debba gestire molti casi covid, ma è anche vero che chi, come me, vive da 50 giorni la difficoltà di stare in isolamento, ogni giorno perso è un giorno rubato, lontano dalla famiglia e senza libertà. È una tortura”.

“Non è colpa di nessuno se io ho preso il Covid, non è colpa di nessuno se non c’è una cura, ma se l’Ausl non rispetta gli appuntamenti del tampone, i 7 giorni o le 48 ore, qualcuno la colpa ce l’ha. Io sono 48 giorni che vivo come un “carcerato”, che non abbraccio la mia bambina o mia moglie. Ho la sensazione che mi vengano “rubati” altri giorni.”

La vita di Simone è in pausa dal 23 marzo: “vivo in funzione dei tamponi. Altro non posso fare, e mi sembra assurdo”.

La giornata dei tamponi è sempre un po’ particolare. “Vivi la settimana facendo il conto alla rovescia, anche se cerchi di non illuderti – racconta -. Confidi che il risultato sia quello auspicato, soprattutto se il tampone precedente è stato ‘negativo’. Impossibile non fantasticare di riassaporare la libertà, di poter riabbracciare la tua famiglia. Per questo quando poi l’appuntamento salta inaspettatamente, ne soffri”.

“Psicologicamente il Covid picchia duro anche sui pazienti asintomatici – prosegue Simone -. Mi fa tenerezza anche mia figlia, che mi saluta attraverso un verto, o mia moglie che ha dovuto gestire tutta questa situazione da sola.”

Simone pensa alla prima cosa che farà, non appena sarà autorizzato a lasciare il Covid Hotel (dopo aver riceverò la lettera formale dall’Ausl che informa dell’esito del secondo negativo): andrà a casa, consumerà sua figlia e sua moglie di baci poi andrà a correre.

Oggi per Simone è il giorno del tampone, il settimo. Se fosse negativo, l’incubo sarebbe finito. Quindi in bocca al lupo, a lui e a tutti coloro che ancora combattono la battaglia contro il Coronavirus.

* Come funziona il test dei tamponi: se il tampone è positivo, devono passare 7 giorni prima che il paziente sia sottoposto ad un nuovo tampone. Se quest’ultimo è negativo, viene fatto un tampone di verifica dopo 48 ore. A questo punto, se anche il secondo tampone è negativo, il paziente è considerato “guarito”. Se invece il tampone risulta positivo, allora si devono aspettare altri 7 giorni, prima di un nuovo controllo.