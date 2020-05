Dal 1° all’11 maggio più di mille controlli della Polizia Locale di Cervia: 633 alle attività, 375 alle persone, con 4 sanzioni

La Polizia Locale di Cervia continua i controlli sulle misure adottate per il coronavirus. Dall’1 all’11 maggio sono stati 1.008 i controlli: 633 sulle attività; 375 sulle persone. Quattro cittadini sono stati sanzionati. In totale nei mesi di marzo, aprile e maggio, dall’avvio dei controlli sulle misure adottate per l’emergenza Covid, sono stati effettuati complessivamente ben 6.287 controlli, 3.611 sulle persone, 2.676 sulle attività. Nello specifico, in marzo sono state controllate 900 persone e 1.155 attività; in aprile 2.336 persone e 888 attività, numeri ai quali vanno sommati i controlli dei primi 11 giorni di maggio.

Per quanto riguarda le sanzioni, nei tre mesi sono state sanzionate in totale 84 persone (23 a marzo, 57 ad aprile e 4 a maggio), 7 persone sono state denunciate (tutte nel mese di marzo), mentre in aprile è stata denunciata 1 persona per altri reati. L’Amministrazione coglie l’occasione per ricordare quanto, soprattutto in questa fase di riapertura, sia indispensabile attenersi scrupolosamente alle norme igienico sanitarie stabilite a livello governativo e dalle Ordinanze Regionali e Comunali. Più che mai ognuno di noi può e deve fare la propria parte, limitando i contatti e attenendosi alle norme, per superare questo momento difficile.

