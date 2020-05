Mortalità in provincia di Ravenna in emergenza Covid: lo studio sui dati Istat dell’esperto di open data Franco Morelli

I dati sulla mortalità nei comuni italiani nel 2020, recentemente rilasciati dall’Istat, hanno messo in luce che le morti sono cresciute, anche in maniera considerevole in alcune parti del Paese. Molte di queste morti “in eccesso” rispetto a quanto calcolato nello stesso periodo (marzo-aprile) negli anni dal 2015 al 2019 sono probabilmente da imputare, direttamente o indirettamente al Covid. Ravenna, considerata zona a medio-bassa diffusione dell’epidemia non ha fatto registrare picchi particolarmente alti. L’Istat calcola un 14% in più di mortalità per la provincia ravennate nel periodo di riferimento.

Su questi dati, l’informatico lughese, esperto di open data, Franco Morelli, ha realizzato delle infografiche che concentrano l’analisi sulla provincia ravennate.”Io non sono uno statistico – spiega Morelli – mi attengo però alle considerazioni scritte nel rapporto dell’Istat e dell’Iss, che cerca una giustificazione all’aumento di mortalità”.

In tutta Italia si parla di quasi un 50% in più, che corrisponde a circa 25mila casi. Circa 14mila sono riconducibili alle morti per Covid certificate da tampone. Gli altri 11mila vengono attribuiti con ogni probabilità a 3 cause possibili: una ulteriore mortalità associata a Covid-19, nei casi in cui non è stato eseguito il tampone; una mortalità indiretta correlata a Covid-19, in decessi causati da disfunzioni di altri organi; una mortalità indiretta non correlata al virus ma causata dalla crisi del sistema ospedaliero nelle aree maggiormente affette.

“Quest’ultima causa – continua Morelli – non credo si applichi alla nostra realtà perché il sistema ospedaliero non è mai andato in stress come in altre zone d’Italia, si pensi alla bergamasca e al lodigiano”.

Dal grafico di Morelli emergono alcuni dati “stravaganti” rispetto all’andamento dei contagi riportato dalla Regione. Spicca il caso di Bagnara di Romagna, unico comune della provincia di Ravenna a non aver mai contato un singolo caso di contagio da coronavirus, che però risulta tra i primi per tasso di mortalità in eccesso riportato nei dati Istat. “Il caso di Bagnara – prosegue – potrebbe rientrare nella prima o seconda categoria indicata dai rapporti nazionali. Parliamo però di numeri molto piccoli in assoluto. Per spiegare questo aumento di circa il 48% della mortalità a Bagnara bisogna pensare che la media sul periodo 2015-2019 era di 1 morto. Nel 2020 ne sono stati registrati 3-4. Sono numeri molto piccoli, per loro natura soggetti a perturbazioni ampie, dunque non è particolarmente significativo”.

“La provincia di Ravenna – conclude Morelli – è classificata dal rapporto come una zona a medio-bassa diffusione del contagio, dunque l’effetto di distorsione dei numeri è meno visibile. Ovviamente per capire meglio il fenomeno dovremo aspettare i prossimi mesi e valutare l’andamento della mortalità anche in quelle zone in cui il contagio è avvenuto in ritardo”.

Per maggiori info sui dati analizzati da Franco Morelli è possibile consultare il suo blog.