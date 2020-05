Ravenna, in fase di ultimazione i lavori di realizzazione della passerella in legno lungo il Candiano

A causa delle misure restrittive adottate per il contenimento del Covid-19, il Comune di Ravenna aveva sospeso anche i lavori per la realizzazione della passerella in legno lungo una parte del Candiano, in Darsena. Da qualche giorno sono ripartiti e, come spiegano dall’assessorato all’Urbanistica, sarebbero in fase di ultimazione. Concluso il montaggio della passerella, mancherà solo allestire le sue aree verdi con piantumazioni e alberature.





L’opera in legno e lungo canale, che rientra tra i progetti di riqualificazione del bando periferie del Governo e che doveva inaugurare proprio questo maggio, rappresenta solo il primo stralcio di passerella (che parte dalla testata del canale fino alla zona Almagià e Darsena Pop-Up). Questa prima parte sarà lunga 280 metri e larga 5 e mezzo, sopraelevata di 80 cm. Il progetto, che attualmente comporta una spesa totale di 700mila euro da parte del Comune, in attesa dello sblocco dei fondi statali del bando periferie, comprende anche gli ultimi stralci di completamento della passerella che arriverà ad una lunghezza di oltre un chilometro.