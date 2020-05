Ravenna, mercati alimentari: giovedì riaprono quelli di Piangipane e Sant’Alberto

Giovedì 14 maggio, dalle 8, in piazza 22 giugno, a Piangipane, e in piazza Amadori a Sant’Alberto riaprono i mercati alimentari al servizio della popolazione delle due località. Si tratta di ulteriori riaperture di mercati nel forese dopo San Pietro in Vincoli, Castiglione di Ravenna e Mezzano, oltre a quella di Ravenna città. Come per questi ultimi l’amministrazione comunale, in ottemperanza alle prescrizioni regionali, ha lavorato per creare le condizioni di massima sicurezza e rispetto della normativa di contenimento e contrasto alla diffusione del Coronavirus. I mercati si svolgeranno quindi in aree recintate dopo aver organizzato e predisposto l’accesso contingentato e garantendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

“Siamo orgogliosi e soddisfatti – dichiara Massimo Cameliani, assessore alle Attività produttive – di proseguire nella sistematica e costante riapertura delle attività di vendita all’aperto, nel rispetto delle disposizioni e con le dovute cautele, al fine di andare incontro alle esigenze economiche degli operatori e degli stessi cittadini. Non mi stancherò mai di ringraziare i volontari che con grande spirito di solidarietà e civismo stanno collaborando a rendere possibile queste prime ma significative riaperture nell’attesa di una più estesa e completa ripartenza”.