Anche oggi a Ravenna nessun nuovo positivo e zero decessi. In Regione appena 52 casi

I CASI – In Emilia-Romagna oggi 13 maggio si registrano solo 52 positivi in più (uno meno di ieri – all’inizio della crisi sanitaria da Coronavirus si sono registrati complessivamente 26.981 casi di positività. Sono 4.705 i nuovi tamponi effettuati (243.883 quelli complessivi): la percentuale di positivi sui tamponi effettuati è oggi all’1,1%.

I CASI ATTIVI – Cala il numero dei casi attivi, cioè il numero di malati effettivi: meno 299 rispetto a

DIFFERENZIALE GUARITI / MALATI – Il differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi è di 10.070 (cioè i guariti superano i malati).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.187, + 493 rispetto a . Un incremento dovuto principalmente all’aggiornamento del sistema informativo che ha permesso di azzerare i casi per i quali non era disponibile il dato sul regime di ricovero.

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 123 (13 in meno rispetto a ). Diminuiscono i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (- 219).

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono a 16.572 (+ 329).

I DECESSI – Sono 20 i nuovi decessi: 4 uomini e 16 donne (3.905 il numero totale dei morti dall’inizio della pandemia). Nessun decesso in provincia di Ravenna (il totale resta a quota 68).

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

4.859 casi a Reggio Emilia (+ 5)

4.827 a Bologna e Imola (+ 22)

4.391 a Piacenza (+ 5)

3.837 a Modena (+ 7)

3.318 a Parma (+ 1)

2.079 a Rimini (+ 2)

999 a Ravenna (=)

977 a Ferrara (=)

935 a Forlì (+ 5)

759 a Cesena (+ 5)

I 999 casi diagnosticati a Ravenna Comune per Comune dall’inizio della pandemia

52 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

446 a Ravenna

128 a Faenza

75 a Cervia

68 a Lugo

61 a Russi

34 a Bagnacavallo

29 ad Alfonsine

22 a Castel Bolognese

21 a Fusignano

16 a Cotignola

11 a Massa Lombarda

11 a Brisighella

8 a Conselice

8 a Riolo Terme

6 a Solarolo

3 a Sant’Agata sul Santerno

2 a Casola Valsenio

Nessun caso a Bagnara

NB: la somma dei casi non corrisponde a 999, bensì a 1.001 (per cui c’è qualche errore nella imputazione dei casi Comune per Comune, che non dipende da noi)



L’informativa delle autorità ravennati sulle nuove 13 guarigioni

Anche nella giornata di per il territorio del Ravennate non sono state comunicate nuove positività né nuovi decessi. Si registrano 13 nuove guarigioni complete e 3 guarigioni cliniche, di pazienti che dovranno essere sottoposti ai tamponi di negativizzazione. Sono 182 le persone che restano in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.