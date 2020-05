In distribuzione nel Comune di Ravenna le mascherine offerte dalla Regione: ecco dove

Sono in distribuzione nel Comune di Ravenna da oggi 14 maggio le mascherine chirurgiche messe a disposizione gratuitamente dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta di 70mila mascherine divise in confezioni da 5, mentre altre 70mila saranno distribuite direttamente alle categorie più fragili. La distribuzione è effettuata da tutte le farmacie del territorio comunale e, per maggiore chiarezza, se ne fornisce in calce l’elenco completo.

Il sindaco Michele de Pascale, Il presidente dell’Ordine dei farmacisti Marino dal Re, il presidente di Ferderfarma della provincia di Ravenna Pietro Gueltrini e la presidente di Ravenna Farmacie Bruna Baldassarri ringraziano “per la loro disponibilità i farmacisti che ancora una volta si sono resi disponibili a fare la consegna gratuitamente. Raccomandiamo ancora una volta a tutti di rispettare le buone norme igieniche e in particolare il distanziamento sociale che in questa provincia ha dato ottimi risultati. Ringraziamo i farmacisti per la loro disponibilità al servizio al pubblico. Nella provincia di Ravenna, unica in Italia, ben prima delle disposizioni nazionali, era operativo un accordo fra farmacie pubbliche e private per consegnare mascherine chirurgiche certificate ad un prezzo calmierato. Raccomandiamo a tutti di osservare le corrette procedure di indosso e rimozione delle mascherine, parte rilevante delle misure di protezione”.

ELENCO DI TUTTE LE FARMACIE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA, DOVE SONO IN DISTRIBUZIONE LE MASCHERINE GRATUITE

Farmacia Comunale N. 1 – Via Berlinguer, 34 – Ravenna

Farmacia Comunale N. 2 – Via Faentina, 102 – Ravenna

Farmacia Comunale N. 3 – Via Po, 18 – Porto Corsini

Farmacia Comunale N. 4 – Via Nicolodi, 21 – Ravenna

Farmacia Comunale N. 5- Viale Delle Nazioni, 77 – Marina Di Ravenna

Farmacia Comunale N. 6 – Via Giannello, 3 – Ravenna

Farmacia Comunale N. 7 – Via Bonificam, 6 – Porto Fuori

Farmacia Comunale N. 8 – Via F. Abbandonato, 124 – Ravenna

Farmacia Comunale N. 9 – Viale Petrarca, 381 – Lido Adriano

Farmacia Comunale N. 10 – Via 56 Martiri, 106/E – Ravenna

Acaba Snc – Via Dei Poggi, 82 – Ravenna

Al Mare – Viale Al Mare, 80 – Casalborsetti

Antica – Via Zattoni, 115 – Castiglione Di Ravenna

Bassette – Via Grandi, 4 – Ravenna

Boattini – Via Ravegnana, 816- Coccolia

Borgo San Rocco – Via San Mama, 8 – Ravenna

Boschini – Via Piangipane, 293 – Piangipane

Camerini – Via Petrosa, 381 – San Pietro in Campiano

Carioli – Via Farini, 81 – San Pietro in Vincoli

Dante Snc – Via Zancanaro, 169 – Lido Adriano

Dei Mosaici – Via Delle Industrie, 88 – Ravenna

Del Candiano – Via Trieste, 1 – Ravenna

Del Ponte Nuovo – Via Romea, 121 – Ravenna

Del Portico – Via Corrado Ricci, 17 – Ravenna

Del Savio Sas – Via Romea, 589 – Savio

Dell’Aquila Snc – P.zza XX Settembre, 1 – Ravenna

Delle Erbe Sas – Via S. Babini, 240/G – Roncalceci

Di Classe – Via Classense, 72 – Classe

Dradi – Via Anastagi, 5 – Ravenna

Ghigi Dalla Valle Snc – Via Cavour, 78 – Ravenna

Guerrini – P.zza Garibaldi, 7 – S. Alberto

Matteucci – Via Reale, 470 – Mezzano

Moderna – Via Bovini, 11 – Ravenna

Montanari – Via E. Mattei, 30 – Ravenna

Piferi Snc – Via Dei Navigatori, 37 – Punta Marina Terme

Porta Nuova – Via Cesarea, 25 – Ravenna

S. Biagio – Via Maggiore, 6 – Ravenna

San Domenico – Via L.B. Alberti, 59/61 – Ravenna

San Pietro – Via Libero Garzanti 74 – San Pietro in Trento

San Zaccaria – Via Dismano, 587/A – San Zaccaria

S.Teresa Del Bambin Gesù – Via De Gasperi, 71 – Ravenna

Santerno Sas – Via Della Repubblica, 1 – Santerno

S. Stefano-Dott. Matteucci – Via Cella, 528 – Santo Stefano

Savarna – Via Savarna, 243 – Savarna

A TUTTE LE FARMACIE SI AGGIUNGONO QUESTE PARAFARMACIE