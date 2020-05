La Romagna della vacanza post Covid secondo Cevoli: parte sul web “Romagnoli DOP – Alla griglia di partenza”

Forte dei 15 milioni di visualizzazioni del format che raccontava con ironia “vizi e virtù” della gente di Romagna, Paolo Cevoli torna da oggi giovedì 14 maggio sul web per promuovere la Riviera (e il suo entroterra) pronta nel post Covid-19 ad accogliere i turisti all’insegna della proverbiale ospitalità, non intaccata dal rispetto delle misure di sicurezza. Dal mare alle colline, dai parchi divertimento ai borghi, dieci puntate a cadenza settimanale, con il comico riccionese a “duettare” con una cinquantina tra bagnini, chef, albergatori, dj, attori, sportivi, scrittori e gente comune – “Romagnoli DOP – Alla griglia di Partenza” (dove la griglia è quella a scacchi bianchi e neri della pista, ma anche quella sulla quale si arrostisce il pesce dell’Adriatico) è parte dell’ampia campagna promozionale prevista dalla Regione Emilia Romagna per il rilancio del proprio turismo, che prevede anche uno spot tv con Cevoli in onda da fine maggio sulle reti Mediaset

Non poteva che essere un gioco di parole tra le due grandi passioni dei Romagnoli, il cibo e “e’ mutòr” il titolo del ritorno sul web di Paolo Cevoli nelle vesti di cantore della Romagna e della sua gente nell’estate post Covid-19. Con “Romagnoli DOP – Alla griglia di Partenza” Cevoli vuole dire agli Italiani: non saranno una mascherina e una distanza di sicurezza ad impedirci di prenderci cura di voi in vacanza, come abbiamo sempre fatto negli ultimi settant’anni.

Ecco quindi Cevoli che dalla spiaggia alla collina, dai parchi divertimento ai borghi dell’entroterra, incontrerà, di episodio in episodio, l’”esercito dell’ospitalità” (albergatori, chef, bagnini, dj), ma anche scrittori, imprenditori e gente comune, per una cinquantina di personaggi complessivamente, con cui duettare all’insegna di quella leggerezza di cui ora c’è più bisogno e che fa parte da sempre del DNA dei Romagnoli. Senza dimenticare la sua ormai celebre “triade”: ignorantezza, patacchismo e sburonaggine.

«Si può parlare di vacanze all’insegna della sicurezza – spiega l’Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini – anche con il sorriso sulle labbra. Cevoli ha sdoganato con successo i tratti più simpatici e leggeri dei Romagnoli. Ora racconterà come con intraprendenza, tenacia, creatività e spirito di adattamento l’”esercito dell’ospitalità” saprà garantire ai nostri ospiti la vacanza che desiderano. Dopo il web Paolo sarà nuovamente ambasciatore della Riviera, con il suo entroterra, i borghi e la vacanza en plein air, con uno spot televisivo in onda sulle reti Mediaset da fine maggio, come previsto dalla Campagna di Promozione che in anticipo sui tempi abbiamo annunciato a fine aprile».

«In questi giorni – commenta Paolo Cevoli – i Romagnoli stanno fremendo alla griglia di partenza per ripartire. Siamo pronti, prontissimi ad accogliere gli ospiti che tanto amano la nostra terra. E io sono onorato e orgoglioso di raccontare in questa serie web le storie di Romagnoli DOP alla griglia di partenza!».

“Romagnoli DOP – Alla griglia di Partenza” è promosso da Apt Servizi Emilia Romagna in collaborazione con Visit Romagna.

«Se ci sono due caratteristiche che ci vengono riconosciute come romagnoli – spiega Andrea Gnassi, presidente di Visit Romagna – sono l’affidabilità e la leggerezza: noi non rinunceremo mai ad essere la terra della Dolce Vita, allora questa estate saremo la terra della Dolce Vita in sicurezza, che offre la massima attenzione ma sempre con allegria. Come Romagna nel suo complesso poi, tra riviera ed entroterra, abbiamo un’offerta vastissima. Siamo stati, siamo e saremo ancor più ‘open space’ e meta di vacanza dalla dolce vita sicura. Paolo, da vero romagnolo DOP, è il testimonial perfetto per raccontare con il sorriso sulle labbra le nuove abitudini che ci aspettano, ma non ci cambieranno di certo».

L’appuntamento con “Romagnoli DOP – Alla griglia di Partenza” è per ogni giovedì (dal 14 maggio a fine luglio) alle h.21.30 sui canali social di Paolo Cevoli (Facebook: https://www.facebook.com/paolo.cevoli; Youtube: Paolo Cevoli SemiTV https://www.youtube.com/channel/UC_yWSMumIu4jnhUGlO-aYGQ; Instagram: https://www.instagram.com/paolocevoli).