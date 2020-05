Nuvolosità variabile in pianura e sui rilievi ravennati. E’ quanto prevede Arpae Emilia Romagna per il fine settimana di metà maggio 2020.

Venerdì 14 maggio in pianura e sulla costa cielo sereno o poco nuvoloso, mentre nell’entroterra potrebbe arrivare qualche pioggia ma di breve durata. Previste temperature massime pomeridiane comprese tra 20 °C sui rilievi e 25 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 54 (pianura) e 75 km/h (rilievi) e mare mosso.

Sabato 15 maggio in pianura e sui rilievi nuvolosità variabile con temperature minime del mattino comprese tra 15 °C sui rilievi e 17 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 20 °C sui rilievi e 22 °C sulla pianura. Velocità massima del vento compresa tra 40 (rilievi) e 49 km/h (costa). Mare mosso al mattino, nel pomeriggio mare mosso con tendenza ad attenuazione del moto ondoso, dalla sera mare poco mosso.

Domenica 16 maggio persiste la nuvolosità variabile. Temperature minime del mattino comprese tra 11 °C sui rilievi e 14 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 23 °C sui rilievi e 24 °C sulla pianura. Velocità massima del vento compresa tra 13 (costa) e 18 km/h (pianura). Mare mosso al mattino, nel pomeriggio mare mosso con tendenza ad attenuazione del moto ondoso, dalla sera mare poco mosso.