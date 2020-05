Ravaioli Legnami: orgogliosi di “vestire” la Darsena di Ravenna

Come abbiamo già scritto, prende sempre più forma il nuovo volto della Darsena di Ravenna, grazie all’avanzamento dei lavori della passerella pedonale sul canale Candiano, di cui l’azienda Ravaioli Legnami sta curando la pavimentazione e il rivestimento. Alla fine di questo primo stralcio di lavori (in prospettiva sarà di oltre 1 km), Ravenna avrà una nuova passeggiata sull’acqua a 5 minuti da Piazza del Popolo, attrezzata con panchine, gradonate per piccoli eventi, verde, alberature, illuminazione notturna, interamente rivestita da un materiale “caldo” come il legno naturale, di un’essenza dura e durevole, che necessita di pochissima manutenzione. “Ringraziamo tutti i professionisti coinvolti, lo studio di architettura Teprin Associati, ideatore e progettista dell’intervento assieme allo studio Image, che hanno contribuito a ridisegnare il volto di questo specchio d’acqua, conferendo finalmente una forte identità alla zona – spiega Angelo Bagnari, titolare ed export manager dell’impresa di Villanova di Bagnacavallo – Spero che questo possa dare al Comune tanto coraggio e stimolo nel promuovere altri futuri progetti”. “L’avanzamento lavori sta procedendo benissimo, pur mantenendo tutte le precauzioni suggerite dal Governo – comunica Renato Baldassari, presidente della Cooperativa Delta Ambiente – la cura del paesaggio della città deve essere studiata con attenzione, per far sì che il cittadino possa apprezzarla e servirsene”.