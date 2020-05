Scomparsa di Ezio Bosso. Medri: “Ci lascia un grande musicista, 4 anni fa il suo concerto in piazza Garibaldi”

È di poche ore la notizia della morte del noto pianista Ezio Bosso, a cui nel 2011 era stata riscontrata una malattia neurodegenerativa. A stroncato a soli 48 anni il cancro, con cui conviveva da molti anni e che lo aveva costretto a lunghi periodi di sosta per le terapie. “Ezio Bosso ci ha lasciato. Il grande musicista, pianista, direttore d’orchestra compositore, è venuto a mancare questa notte nella sua casa di Bologna. In questa occasione – afferma il sindaco di Cervia, Massimo Medri – vorrei ricordare quando quattro anni fa Bosso fu ospitato nella nostra città e suonò nella nostra bellissima piazza Garibaldi. Una serata emozionante, che lasciò a Cervia un ricordo forte e unico. Ezio, con la maestria delle sue dita, sapeva far sognare e sapeva fare apprezzare la musica classica a un vasto pubblico, era davvero un personaggio amato e stimato. Lo vogliamo ricordare nel luglio del 2016 qui sotto le stelle della nostra piazza.Grazie Ezio.”