Bagnara di Romagna: al via i lavori di riqualificazione dell’area sportiva di via Fossette

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area sportiva di via Fossette, a Bagnara di Romagna. L’intervento consentirà di restituire alla comunità uno spazio polifunzionale interamente rinnovato, anche dal punto di vista ambientale: ben 200 mq di superficie saranno infatti bonificati dal cemento armato e restituiti a prato, grazie al completo rifacimento del campo da bocce, la cui superficie cementata sarà notevolmente inferiore.

Al momento sono partiti i primi sgomberi e lo smontaggio della tensostruttura per il gioco delle bocce; al suo posto sarà realizzata una tettoia in legno di 100 metri quadri e verrà demolito l’attuale basamento (riportando appunto l’area scoperta a prato). Successivamente si eseguiranno le nuove tracciature per il campo polifunzionale, utilizzabile per tennis, palla a volo, basket e calcetto. Per completare i lavori verrà interamente riparata la recinzione perimetrale esistente anche con la sostituzione di alcuni tratti troppo logori. L’opera complessiva, dall’importo di 60mila euro, coinvolge ben sei aziende, ciascuna specializzata in una parte dell’intervento.

“Questo è un primo importante passo di riqualificazione, condiviso anche in una riunione pubblica con la cittadinanza, la quale ci ha dimostrato l’affetto e le speranze che convergono su questa area – ha dichiarato il sindaco Riccardo Francone -. L’emergenza Covid ha generato qualche ritardo nell’iter, ma entro fine giugno i lavori dovrebbero essere terminati”.

Un secondo stralcio di opere riguarderà la realizzazione di una nuova pavimentazione con disegno tale da poter collegare tra loro il nuovo manufatto e l’edificio esistente, nonché la chiusura laterale della nuova tettoia, con strutture mobili: questo per conferire all’opera la versatilità necessaria ad accogliere diverse iniziative.