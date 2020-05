Faenza. Due ubriachi guidavano contromano: denunciati. Sequestrato un furgone fantasma

Con il passaggio alla Fase 2, gli agenti della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina hanno intensificato i controlli di polizia stradale sulle principali arterie stradali dell’Unione, anche in virtù dell’incremento del traffico. Durante tale attività sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna due automobilisti sorpresi alla guida con un tasso alcolemico oltre a 1g/l. Entrambi sono stati fermati dalle pattuglie mentre circolavano “contromano”, con gravissimo pericolo per gli altri utenti della strada. Agli stessi, oltre la denuncia, è stata naturalmente ritirata immediatamente anche la patente di guida. È stato poi rintracciato, parcheggiato in centro a Faenza, un furgone Fiat Scudo “fantasma” che risultava segnalato per essere passato svariate volte, presso le porte telepass dei caselli autostradali senza mai corrispondere il dovuto importo. Il furgone che risultava anche sprovvisto della prescritta copertura assicurativa, è stato immediatamente rimosso e sequestrato dai vigili. Il veicolo è risultato poi essere nella disponibilità di una famiglia di origine straniera, residente ormai da molto tempo nel faentino.