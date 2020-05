Intesa Governo-Regioni, lunedì 18 riapre quasi tutto. Bonaccini: in Emilia-Romagna validi i protocolli già condivisi

Dopo una giornata di venerdì trascorsa in un duro confronto con le Regioni, il Consiglio dei Ministri ha approvato nella notte il decreto legge che consentirà ulteriori riaperture a partire da lunedì 18 maggio, con linee guida valide per tutta Italia. Dal 18 maggio, intanto, cadranno tutti i limiti di mobilità all’interno dei confini regionali (naturalmente con l’esclusione di chi è in quarantena, che avrà il divieto assoluto di spostamento). Non sarà quindi più necessaria l’autocertificazione. Ma gli spostamenti fuori Regione, salvo salute, lavoro o urgenza, restano bloccati fino al 2 giugno. Così come le frontiere. Dal 3 giugno ci si potrà spostare senza restrizioni e saranno consentiti viaggi da e verso l’estero. Persisterà l’obbligo della quarantena per chi ha contatti con positivi. Sanzioni da 400 a 3.000 euro per singoli e imprese che violano le regole (previsto anche lo stop delle attività da 5 a 30 giorni).

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri “delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti o ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali”.

Il Governo ha in sostanza accettato il documento d’intesa messo a punto dalle Regioni nel tardo pomeriggio e sottoposto all’attenzione del premier Conte e dei ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza in videoconferenza. Nella notte è arrivata l’approvazione del Consiglio dei Ministri. “C’è stata una poderosa collaborazione tra le istituzioni” ha commentato il Presidente del Consiglio, anche se nel corso della giornata in realtà pare si sia molto litigato prima fra le Regioni e poi fra Governo e Regioni.

Sono state quindi stabilite le linee per le riaperture della Fase 2, da lunedì 18 maggio. Al centro della discussione sono stati soprattutto i protocolli Inail sulla sicurezza. Alla fine è prevalsa la linea di alcune Regioni, fra cui l’Emilia-Romagna: l’Inail stabilisce indicazioni generali e sono le Regioni poi a stabilire protocolli regionali che regolano le aperture. In Emilia-Romagna, quindi, i protocolli già siglati sono validi, dice Bonaccini. Per parte sua Inail precisa, per quanto riguarda la responsabilità dei datori di lavoro in caso di contagio, che questa sussiste solo in caso di dolo o colpa.

BONACCINI: LUNEDÌ POTRANNO RIAPRIRE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE SOSPESE, IN EMILIA-ROMAGNA VALIDI I PROTOCOLLI GIÀ CONDIVISI

Questo il post su Facebook di Stefano Bonaccini, alcune ore fa. “Lunedì le attività economiche sospese ripartiranno, grazie all’accordo raggiunto poco fa tra Governo e Regioni. Il nuovo decreto che si sta varando in questo momento, in particolare, affida alle Regioni la scelta concreta di cosa aprire sulla base dei dati epidemiologici e sanitari quotidianamente monitorati. Il Governo ha chiesto alle Regioni di uniformare le linee guida per la riapertura sicura delle attività, da cui far discendere i protocolli regionali. In poche ore lo abbiamo fatto, superando il rischio sia di regole disomogenee, sia di dubbi interpretativi rispetto ai nuovi criteri formulati dal Comitato tecnico scientifico nazionale (che subentrano al precedente documento di Inail e Istituto superiore di sanità). Questo è molto importante per dare certezze agli operatori economici. I protocolli già condivisi in Emilia-Romagna con tutte le associazioni di impresa, i sindacati, gli enti locali (e che sono stati vagliati dalla nostra sanità) sono pienamente conformi ai nuovi indirizzi e saranno pertanto il riferimento certo per tutte le imprese del commercio, dei servizi e del turismo che da lunedì prossimo -18 maggio – potranno finalmente ripartire in sicurezza.”

I PUNTI FONDAMENTALI DELL’INTESA

Sono questi i punti principali contenuti nelle linee guida per la Fase 2 dal 18 maggio su cui è stato trovato l’accordo tra Governo e Regioni. Disponibilità di prodotti igienizzanti per disinfettare sempre le mani. Mascherine obbligatorie quasi sempre. Prenotazione consigliata per cenare, andare a farsi i capelli, e anche in spiaggia. Interessante l’indicazione generalizzata di conservare per 14 giorni il nominativo dei clienti che hanno prenotato: una precauzione che evidentemente facilita l’individuazione di potenziali infetti nel caso di nuovi focolai ma che solleva dubbi dal punto di vista della privacy. Possibilità di misurare la temperatura a tutti impedendo l’accesso a chi ha più di 37,5 gradi. Ma soprattutto, la distanza interpersonale minima di 1 metro. Ecco nel dettaglio le principali indicazioni per ogni attività.

Bar e ristoranti

Niente più buffet, per il resto i locali potranno riprendere il servizio purché sia sempre garantita la distanza di un metro tra clienti. Si consiglia di privilegiare la prenotazione e il servizio all’esterno, di favorire il ricambio d’aria e di escludere la funzione di ricircolo dell’aria per i condizionatori. Mascherina obbligatoria sia per il personale che per i clienti, quando non sono seduti al tavolo.

Stabilimenti balneari e spiagge

Anche al mare, la distanza minima tra le persone è sempre di un metro, ma intorno a ogni ombrellone dovranno esserci 10 metri quadri (la Regione Emilia-Romagna ha stabilito 12), all’incirca 3 metri lineari tra un ombrellone e l’altro. Tra lettini e sdraio, che dovranno sempre essere disinfettati a ogni cambio di persona e a fine giornata, il distanziamento deve essere di 1 metro e mezzo. Sì a sport individuali no agli sport di squadra. Per le spiagge libere, ci si affida alla responsabilità individuale, ma si suggerisce la presenza di addetti alla sorveglianza.

Alberghi e agriturismi

Attenzione concentrata su aerazione e ventilazione: garantire periodicamente l’aerazione naturale, aumentare la manutenzione e sostituzione dei filtri, cambiare l’aria da un’ora prima a un’ora dopo l’accesso del pubblico. Nelle zone con minore ventilazione, come i corridoi, evitare lo stazionamento delle persone. Anche in ascensore sarà necessario mantenere la distanza interpersonale. Tutti dovranno usare sempre la mascherina.

Parrucchieri, barbieri ed estetisti

Sono tra gli esercizi più delicati, obbligando operatori e clienti alla prossimità. Obbligatorio dunque l’uso di mascherine senza valvola e visiere protettive per gli estetisti. Vietati l’uso di sauna, bagno turco e idromassaggio. Non sarà consentito trattenersi nei locali se non per il tempo necessario al servizio. Dunque, niente chiacchiere con il barbiere e gli altri clienti mentre si attende il proprio turno.

Negozi di abbigliamento

Come in tutti i negozi, tutti a distanza di un metro e con la mascherina. Inoltre a tutti dovranno essere forniti guanti per toccare i vestiti da provare.

Piscine

Le norme si riferiscono alle piscine pubbliche, ai parchi acquatici e a quelle inserite in agriturismi e campeggi. Premesso che bisogna sempre garantire il distanziamento di 1 metro, negli spogliatoi gli indumenti e gli effetti personali vanno sempre chiusi nella borsa, evitando la promiscuità degli armadietti. Sia nelle aree solarium che in acqua si calcola un’area di 7 metri quadri a persona. Come in spiaggia, lettini, sdraio e ombrelloni vanno disinfettati a ogni cambio turno e a fine giornata. Le piscine finalizzate a giochi acquatici, come quelle degli acqua park, vanno riconvertite in vasche per la balneazione.

Palestre

La distanza interpersonale diventa di 2 metri durante l’attività fisica. Anche in questo caso, particolare attenzione all’aerazione e alla promiscuità negli spogliatoi.