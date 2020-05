Marina di Ravenna. Pranzo ‘take away’ per una garzetta alla pescheria Lucia

La signora Lucia ci ha fornito la sua testimonianza in merito al video: “E’ più di un lustro che la garzetta viene nella nostra pescheria e ci tengo a sottolineare che viene solo da noi. Ogni mattina prende il pesce direttamente dalle mie mani ed è davvero raffinata, perché se pongo il cibo in terra non lo prende. Allungo alla garzetta una manciata di pesciolini, cinque o sei e siamo d’accordo così! Domattina sono chiusa, sarà disperata (ride)”.