Il ristorante Azuki di Ravenna chiude: personale a contatto con caso a rischio di Coronavirus

“Vi comunichiamo che il nostro staff è entrato in contatto con un soggetto a rischio contagio da Coronavirus, per questo ci prenderemo del tempo per decidere come comportarci e per valutare le condizioni dei nostri ragazzi, che al momento stanno tutti bene”. La comunicazione arriva dal ristorante di sushi Azuki di Ravenna, che ha avvertito tutti i clienti tramite la propria pagina facebook. Il locale era rimasto aperto anche durante tutta la Fase 1, con le consegne a domicilio, ma proprio ora che le normative anticovid si sono allentante e permettono la riapertura dei ristoranti, si trova costretto per motivi di sicurezza ad arrestare la propria attività.

“Sin dall’inizio di questa pandemia abbiamo deciso di rimboccarci le maniche – affermano dal ristorante -! Il nostro sushi ha rallegrato e allietato la quarantena di tantissimi e di questo siamo molto fieri. Abbiamo sempre lavorato nel rispetto delle regole, con tutti i dispositivi di sicurezza e le norme igienico-sanitarie necessarie, sempre controllando temperatura corporea ed eventuali sintomi. Siamo stati scrupolosi per evitare il rischio di contagio, ebbene, nonostante la scrupolosità ci dobbiamo fermare; per voi, per noi e per tutta la nostra comunità”.