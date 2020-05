Ravenna. Cerca di rubare abiti donati a fini umanitari. Arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato S.A. 18enne di origini marchigiane, per i reati di tentato furto aggravato e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Nella notte a cavallo tra il 17 e il 18 maggio, nel corso del normale servizio di controllo del territorio, gli agenti di una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna, mentre transitavano nell’area commerciale di via Travaglini si sono accorti della presenza di due giovani, vicini ad una campana per la raccolta a fini umanitari di capi di vestiario, che alla vista dei poliziotti hanno cercato di nascondersi facendo cadere a terra alcuni attrezzi metallici.

Gli agenti hanno così deciso di fermare i due ragazzi constatando, nella circostanza, che mentre il più giovane dei due fungeva da palo, l’altro stava tentando di forzare la campana dell’associazione HUMANA che presentava evidenti segni di effrazione.

Condotti in Questura, dopo aver verificato che entrambi risultavano privi di documenti, gli agenti, completate le operazioni per l’identificazione, hanno proceduto ad arrestare S.A. per il reato di tentato furto aggravato e porto di armi o oggetti atti ad offendere, in concorso.

S.A. è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto, mentre il complice, risultato minore degli anni 18 è stato denunciato in stato di libertà per i medesimi reati e affidato ad un familiare.