Ravenna. I supermercati IN’S a fianco dell’associazione di volontariato Il Terzo Mondo Onlus nel progetto alimentare ‘Un pane per tutti’

“Se è vero che è nei momenti di difficoltà che si riconosce le qualità delle persone, è altrettanto vero che una comunità per fronteggiare nel modo giusto e sconfiggere una calamità ha bisogno di tutti i suoi uomini di buona volontà”. È in questo spirito solidale riferisce il Presidente Charles Tchameni Tchienga, che i supermercati IN’S in particolare quello di via Aquileia 17 a Ravenna è sceso in campo in questa gara solidale a fianco all’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo Onlus che presiede, sostenendo il progetto alimentare “Un pane per tutti” a cura della Onlus stessa, mettendo a disposizione un ingente quantità di alimenti di ottima qualità.

“Questi viveri ricevuti in donazione – dichiara il presidente Tchienga – verranno distribuiti alle varie realtà individuate sul nostro territorio che a Ravenna si occupano di povertà, affinché possano sostenere in maniera costante tutte le famiglie in stato di diniego vittime degli effetti collaterali dovuti al Covid-19. In questo momento d’emergenza sociale, sono orgoglioso di vedere Ravenna indossare ‘la maglia rosa’ con questo incredibile slancio per ‘il giro di solidarietà’ nella lotta all’emergenza”.

Charles conclude ringraziando profondamente i supermercati IN’S per la fiducia ed “auspicando che questo primo approccio sia l’inizio di una bella e duratura collaborazione. Poiché per la felicità dei bimbi, il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita”.