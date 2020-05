Incoraggiante. Complicato. Nuovo. Sono i tre aggettivi che più ricorrono fra i negozianti in giro per il centro di Ravenna questa mattina 18 maggio, giorno 1 della Ripartenza, con tutti i negozi (o quasi) riaperti. Sarebbe un lunedì come tanti altri, con parecchia gente in giro, non fosse che per quelle mascherine che fanno sembrare la città sospesa fra un’atmosfera da carnevale triste o da buffo ospedale. E cominciamo proprio da qui, dalle mascherine. Fra l’80 e il 90% delle persone che abbiamo incontrato l’avevano con sé e la indossavano. Ma molti la portavano sotto la bocca, per dire che ce l’hanno, anche se così non serve a nulla. Un dieci per cento di irriducibili non ce l’aveva. Tanto, dicono, all’aperto non è obbligatoria. Già. Non è obbligatoria, ma se uno si trova, senza volerlo, in mezzo a un po’ di calca, in una situazione imprevista in cui non c’è il fatidico distanziamento, dovrebbe indossarla. Se non la porta con sé, difficile trovarla in giro. Per non parlare dei negozi, dei bar, dei luoghi chiusi, dove la mascherina invece è proprio obbligatoria. Quindi, un consiglio: la mascherina portatela sempre con voi, male non fa.

E così evitate anche di essere rimproverati come è accaduto oggi in Via Cavour a un uomo fieramente redarguito da una donna che l’ha incrociato: lui aveva la mascherina calata sotto il mento e alla donna questa cosa non è garbata. Lo ha sgridato ad alta voce, come si sgrida un bambino, e l’uomo è andato via con la coda fra le gambe.

Un’ultima osservazione. Girando per il centro non abbiamo incontrato nessun capannello o crocchio di gente che potesse far gridare all’assembramento. Molte persone in giro, ma il distanziamento era assicurato in maniera abbastanza regolare. E anche l’ingresso nei vari negozi era assai tranquillo, con le persone che cautamente e gentilmente chiedevano il permesso o aspettavano in fila il loro turno.

Ma dopo avere constatato la diligenza dei ravennati nel rispetto delle regole, torniamo alla riapertura dei negozi. Parcheggiamo l’auto in Via Port’Aurea, il parcheggio è quasi pieno come tanti altri giorni prima del lockdown. Ci incamminiamo verso Piazza del Duomo e facciamo tappa da una parrucchiera, Linea Colore, per saggiare il terreno. Ha aperto da due ore. Sta facendo la tinta ai capelli della seconda cliente di giornata. Il negozio è ben organizzato, il personale ben dotato di mezzi di protezione. La titolare si dichiara speranzosa dopo questa riapertura e sotto la mascherina è sorridente, si capisce dagli occhi. “Speriamo di fare del nostro meglio” ci congeda. Lo stato d’animo che riscontriamo poi ovunque è questo: un misto di speranza e di preoccupazione, l’euforia della riapertura è trattenuta per via delle nubi che s’addensano su un futuro pieno di incertezze. Perché tutto è cambiato.

Alla Caritas all’angolo di Piazza Duomo alcune persone preparano dei pacchi per gli indigenti. Davanti al Duomo chiediamo a un ragazzo che regola gli ingressi come è andata: “Stamattina il Vescovo ha celebrato la prima messa, alle 8, c’erano 35-40 persone.” Nella grande cattedrale metropolitana la distanza è assicurata.

Proseguiamo verso il centro e ci fermiamo al Kennedy Café di Piazza Kennedy, dove hanno lavorato un po’ con il take away, giusto “per sopravvivere”. La titolare si dice fiduciosa che la gente piano piano tornerà, “già stamattina si è mosso qualcosa”, purtroppo “non verranno i turisti” aggiunge. Ma per recuperare il tempo perduto e andare incontro alle esigenze dei clienti lei è disposta anche a orari di apertura serali durante l’estate. Nella grande piazza assolata una quindicina di persone, rigorosamente a distanza.

Arriviamo in Piazza del Popolo dove solo due dei quattro bar sono aperti: il Roma e il Nazionale. La Tazza d’Oro è al lavoro per riaprire giovedì 21 maggio. In piazza 30-40 persone, nessuna anomalia. Al Roma dicono che la ripresa sta andando abbastanza bene, che le cose sono diventate più complicate da gestire, ma, malgrado tutto, c’è voglia di ricominciare e la speranza che le cose si rimettano in sesto. Loro hanno il servizio ristorante che riapre, al momento senza prenotazioni. “Per il ristorante ci vorrà più tempo” affermano.

Svoltato l’angolo ecco la Sorbetteria Gelateria degli Esarchi che ha aperto e fatto una decina di gelati in un paio d’ore ma deve ancora riorganizzarsi un po’ dopo la fase del take away: “Navighiamo a vista e dobbiamo ancora leggere bene questi protocolli. Mi sa che nel locale potremo ospitare non più di 2 persone.”

Nella stretta Via Cairoli parliamo con Tagiuri, dell’omonimo storico negozio di abbigliamento: anche lui sorride sotto la mascherina e ci dice che la ripartenza è “incoraggiante”, che i primi clienti sono arrivati, c’è voglia di riprendere le vecchie abitudini. “Speriamo che questa prima impressione positiva possa essere confermata.” Gli chiediamo dei protocolli di sicurezza. “Sono buoni. Possiamo lavorare in tranquillità” risponde. Certo era meglio prima, senza tante storie di mascherine, guanti e igienizzanti, ma bisogna fare di necessità virtù. Poche decine di metri e in Via Corrado Ricci ecco gli acconciatori di Stile Libero, che hanno già servito i primi clienti e che prendono appuntamenti: la gente sente il bisogno di tornare ad avere cura di sé. Qui sui protocolli di sicurezza sono più perplessi: “Siamo al limite – dicono – si lavora ma è tutto più complicato e faticoso.”

Ci trasferiamo in Via Diaz dove facciamo sosta al Caffé Letterario: alla titolare chiediamo come va? Ci risponde con un largo sorriso e aggiunge: “Scriva che mi scappa da ridere. Un po’ di gente è venuta. Ma non è facile anche far capire le novità alle persone, questi protocolli da rispettare per la sicurezza. Molte persone non si rendono ancora conto che non si torna alla normalità di prima, che questa situazione è nuova. È tutto nuovo, per noi, per loro. Allora bisogna spiegare, avere pazienza e tempo.” Aggiunge che le persone hanno soprattutto molta voglia di parlare. Poco più avanti troviamo Coin Casa, con le due ragazze che gestiscono il negozio a definire anche loro “incoraggiante” la mattinata di riapertura. “È tutto molto nuovo e un po’ più complicato, ma c’è tanta voglia di ricominciare. E poi la gente ha voglia di vedere, chiacchierare, ritornare a fare le cose di sempre.”

In Piazza Andrea Costa il negozio Max Mara che conserva antiche vestigia della Chiesa di San Michele in Africisco è ancora chiuso, così come il grande Mercato Coperto che aprirà il 20 maggio. In Via Cavour ci fermiamo da Scooter dove il giovanissimo gerente ha un approccio entusiasta. Anche lui parla di clima positivo e incoraggiante. “La gente è informata, arriva già con mascherina e guanti, e se non li ha, glieli diamo noi. Le persone hanno molta voglia di chiacchierare.” Dopo tanta clausura e parole scambiare solo a distanza, sembra proprio che si riscopra il desiderio di parlare vis a vis, guardandosi negli occhi, perché almeno lì le mascherine non arrivano.

Stesso clima a Salara 24 dove i titolari – Nino e Flavio – parlano di interesse dei loro clienti e degli amici, che sono tornati anche solo a salutarli e a fare quattro chiacchiere. Sono contenti perché, dicono, “stamattina c’è stato abbastanza frullo.” E anche loro sono disponibili a tenere aperto la sera se quest’estate la città opterà per orari più liberi e per aperture no stop.

Raggiungiamo il parcheggio scorgendo una mascherina in terra che nessuno ha raccolto: peccato! Ognuno di noi deve raccogliere la propria mascherina, anche perché sappiamo che non è un dispositivo su cui altri abbiano voglia di mettere le mani. E poi non è giusto.

Chiudiamo il nostro giro all’ESP di Ravenna, dove invece c’è un poco meno gente del solito. Alcuni punti di ristoro sono ancora chiusi e forse molte persone non hanno troppa fretta di chiudersi in un centro commerciale. Ci sarà tempo.

Insomma, un giro d’orizzonte che chiudiamo con l’aggettivo con il quale avevamo iniziato: incoraggiante. Se il buon giorno si vede dal mattino, la ripresa sarà promettente. E il clima positivo che si respirava oggi fra i negozianti è dettato certo più dall’euforia del momento che dai numeri. Perché, per chi ha un negozio, aprire è tutto. E poi perché anche se pochi clienti, come dice il saggio adagio popolare Piòtost che gnit l’è mej piòtost!