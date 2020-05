A Ravenna tre nuovi casi e nessun decesso. Dall’inizio della pandemia guarite 658 persone, 164 i casi attivi

I CASI – In Emilia-Romagna oggi 19 maggio si registrano 47 positivi in più (). Dall’inizio della crisi sanitaria da Coronavirus si sono registrati complessivamente 27.314 casi di positività. I tamponi effettuati sono 4.312 per un totale di 268.200 dall’inizio della pandemia (1,1 positivo ogni 100 tamponi effettuati)

I CASI ATTIVI – Cala il numero dei casi attivi, cioè il numero di malati effettivi: meno 195 rispetto a

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.561, meno 151 rispetto a .

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono per la prima volta sotto quota cento, 99 (6 in meno). Diminuiscono i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (- 38).

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono a 17.987 (+ 231). Le persone guarite sono quattro volte superiori alle persone decedute.

I DECESSI – Sono 11 i nuovi decessi: 8 uomini e 3 donne (3.997 il numero totale dei morti dall’inizio della pandemia). Nessun decesso in provincia di Ravenna (il totale è di 71 morti).

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

4.900 casi a Reggio Emilia (+ 8)

4.893 a Bologna e Imola (+ 12)

4.436 a Piacenza (+ 3)

3.879 a Modena (+ 3)

3.402 a Parma (+ 10)

2.103 a Rimini (+ 5)

1.015 a Ravenna (+ 3)

980 a Ferrara (=)

938 a Forlì (+ 1)

768 a Cesena (+ 2)

I 1.015 casi diagnosticati a Ravenna Comune per Comune dall’inizio della pandemia

54 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (+ 1)

450 a Ravenna

131 a Faenza

77 a Cervia (+ 1)

68 a Lugo

62 a Russi

37 a Bagnacavallo (+ 1)

29 ad Alfonsine

22 a Castel Bolognese

21 a Fusignano

16 a Cotignola

11 a Massa Lombarda

11 a Brisighella

8 a Conselice

8 a Riolo Terme

6 a Solarolo

3 a Sant’Agata sul Santerno

2 a Casola Valsenio

1 a Bagnara

NB: la somma dei casi non corrisponde a 1.015, bensì a 1.017 (c’è qualche errore nella imputazione dei casi Comune per Comune, che non dipende da noi)

Informativa delle autorità sui 3 casi a Ravenna

Per la giornata di per il territorio provinciale di Ravenna sono state comunicate 3 nuove positività di cui 1 in un paziente residente fuori provincia. Si tratta di 2 donne e 1 uomo. Sono tutti in isolamento domiciliare. Due hanno avuto contatti con casi certi e uno è stato individuato nell’ambito degli screening per il rientro al lavoro. non sono stati comunicati nuovi decessi. Si sono invece verificate 17 guarigioni complete ed una guarigione clinica (il paziente dovrà sottoporsi a tamponi di negativizzazione).

A Ravenna dall’inizio della pandemia guarite 658 persone, 77 nell’ultima settimana. 164 i casi ancora attivi

Per un dato più a lungo termine, si aggiunge che a ieri 18 maggio, le persone completamente guarite ammontavano a 658 (77 delle quali nell’ultima settimana), mentre i pazienti ancora in malattia (casi attivi) erano 164 (24 in meno rispetto a lunedì 11 maggio); di questi pazienti 77 sono ricoverati e 87 in isolamento domiciliare, di questi ultimi 46 sono asintomatici e 41 presentano sintomi compatibili con tale regime.