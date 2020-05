Incrementata la vigilanza sulla pesca ravennate: fioccano sequestri e sanzioni

Nel corso delle ultime due settimane, a cura dell’8° Centro Controllo Area Pesca della Guardia Costiera regionale (8°CCAP), coordinato dal Capitano di Vascello Diego Tomat, è stata incrementata l’attività di vigilanza sulle operazioni di pesca in mare lungo il tratto costiero ricompreso tra le località di Porto Corsini ed il limite nord di Goro.

Sono state impiegate tre motovedette, un elicottero e 25 militari, per la seguente serie di attività sanzionatorie:

elevazione di 20 illeciti amministrativi a carico di altrettanti comandanti/armatori di motopesca;

esecuzione di 5 sequestri di reti da pesca del tipo a strascico;

irrogazione di sanzioni pecuniarie per oltre 32000 euro complessivi;

decurtazione di 26 punti per titoli professionali a carico dei comandanti e di altri 26 dalle licenza di pesca, quali sanzioni accessorie alle violazioni più gravi, tipo lo strascico a distanza inferiore alle 3 miglia nautiche dalla costa e su fondali inferiori ai 50 metri di profondità.

La Guardia Costiera “assicura la prosecuzione delle missioni di controllo e verifica anche in tale peculiare comparto, evidenziando comunque che non sono mai state interrotte neanche durante la fase del lockdown, proprio allo scopo di garantire il debito operato dei pescatori professionali regolari, i quali ben comprendono l’importanza del comune e superiore obiettivo di dover concorrere alla tutela degli stock ittici ricadenti nell’area di giurisdizione, per ridurre così il rischio di depauperamento delle stesse risorse aulietiche compromesse proprio dalle catture irregolari. Per cui si confida anche nella consueta collaborazione manifestata delle diverse Associazioni di categoria, che con le loro sollecitazioni svolgono l’azione di “sentinella”, per contribuire al monitoraggio dei vari fenomeni sul territorio”