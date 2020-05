Ruba bici in centro a Faenza ma viene smascherato dalle video camere di sorveglianza

Ruba la bicicletta ad una edicolante e poi la rivende. Responsabile del furto è un uomo di 50 anni, di origine albanese ma residente a Faenza da molti anni. Il tutto è accaduto qualche giorno fa, nel pomeriggio del 13 maggio, tra le vie della cittadina manfreda: accortosi che la donna si era allontanata dal suo chiosco per qualche istante, l’uomo si è avvicinato alla bicicletta, parcheggiata affianco all’edicola e chiusa con un lucchetto. Con abilità è riuscito ad aprirlo per poi dileguarsi, sbeffeggiando la vittima che ha provato a rincorrerlo a piedi.

La donna, si è presentata il giorno successivo al Comando della Polizia Locale di Faenza, per denunciare il furto subito. L’intera scena era stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza pubblica del centro, circostanza che ha permesso alla polizia locale di indirizzare le indagini. Dopo un lavoro investigativo i vigili sono riusciti a risalire ad alcuni fotogrammi dove il volto dell’uomo era perfettamente riconoscibile e così si sono presentati a casa del ladro per convocarlo in Comando in via Baliatico. Qui l’uomo, messo di fronte all’evidenza dei fatti ha confessato subito il furto.

Purtroppo però la bicicletta non è stata recuperata: l’uomo ha detto di essere riuscito a rivenderla ad altra persona, di cui non ha voluto però indicare il nome. Il cittadino albanese è stato pertanto immediatamente denunciato per furto aggravato ai sensi degli art 624 e 625 del codice penale. La polizia locale invita, colui che è attualmente in possesso della bicicletta rubata a presentarsi al Comando di via Baliatico e restituirla immediatamente, per non incorrere nel reato di ricettazione (648 cp) nel caso fosse invece fermato dai vigili in sella alla stessa.