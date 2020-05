Conselice. Interruzione erogazione acqua per manutenzione straordinaria della rete idrica

Il Comune di Conselice ricorda che a partire dalle ore 22 di stasera e per una durata di circa 8 ore, quindi fino alle 6 di domani, giovedì 21 maggio, Hera proseguirà con i lavori di potenziamento della rete idrica nel territorio di Conselice.

Il lavoro, effettuato nelle ore notturne pe minimizzare il disagio alle famiglie interessate, consiste nell’ esecuzione dell’ultimo collegamento della nuova rete idrica posata all’incrocio tra le vie Selice e Nuova Selice: durante i lavori sarà interrotta l’erogazione dell’acqua nell’intero territorio di Conselice, ad eccezione di Lavezzola.

Hera ha concordato con la Polizia Municipale l’inizio dei lavori di scavo dalle 13 di mercoledì 20 maggio, prevedendo il completo ripristino dell’asfalto entro giovedì 21 maggio.

A seguito dell’intervento, finalizzato a migliorare in modo significativo l’impiantistica del sistema delle reti locali, potranno verificarsi alcuneirregolarità temporanee del traffico auto. Le auto che provengo dalla via Nuova Selice potranno immettersi regolarmente in via Selice- Puntiroli, Per tutte le auto, esclusi i residenti, che provengono dalla via Bastia il traffico sarà bloccato all’incrocio di via Marconi. Agli autocarri sarà invece impedita la svolta su via Selice-Puntiroli.

I cittadini che hanno comunicato il proprio numero al momento della sottoscrizione del contratto acqua stanno usufruendo del servizio di preavviso gratuito con sms sul cellulare. Il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, accedere al sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.

In caso di imprevisti o maltempo, l’intervento sarà posticipato al giorno successivo.

L’azienda si scusa con la propria clientela per i disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.