Incidente a Punta Marina. Scontro tra autobus e un’auto

Incidente a Punta Marina intorno alle 12.30 di mercoledì 20 maggio. Un 20enne, alla guida di una Seat Ibiza, nell’immettersi in via Fontana non si è accorto che stava sopraggiungendo un autobus. Lo scontro è stato inevitabile.

Sul mezzo di linea viaggiavano circa una decina di passeggeri che fortunatamente non hanno subito danni in seguito all’urto e sono stati poi trasferiti su mezzo sostitutivo.

Conseguenze più gravi per il giovane alla guida della Seat e per il conducente del bus. Sul posto sono accorse due ambulanze e l’elimedica, affiancati dai Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre il ragazzo dall’auto.

Sia il giovane che l’autista sono stati ricoverati al Santa Maria delle Croci con codice di bassa gravità. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale.