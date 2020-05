Incidente tra Russi e Bagnacavallo. Auto finisce fuori strada

Intorno alle ore 12,30 di oggi, mercoledì 20 maggio, fra i comuni di Russi e Bagnacavallo all’incrocio fra via Boncellino, via Albergone e la statale San Vitale, si è verificato un incidente stradale nel quale sono state coinvolte una Volvo V40 e una Dacia Duster. A seguito dell’urto la Dacia si è ribaltata sulla fiancata destra, accostandosi al guardrail laterale.

Partiti immediatamente i soccorsi sono giunti sul luogo del sinistro ambulanza e auto medicalizzata, affiancate dai Vigili del fuoco che hanno operato sul luogo per estrarre i passeggeri rimasti all’interno della vettura.

Per fortuna gli occupanti della Dacia Duster, a parte un grosso spavento, non hanno riportato gravi ferite ed hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto anche una pattuglia della sezione infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna per i rilievi di legge.