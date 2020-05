Palazzo Merlato: i lavori del Consiglio comunale di Ravenna

Approvata la vendita di terreno in zona portuale. Sarà utile all’ampliamento di alcune attività

Nella seduta di ieri (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il consiglio comunale di Ravenna ha approvato la delibera riguardante la “Manifestazione di volontà per la vendita di un terreno di proprietà comunale in zona portuale in prossimità di via Classicana” con 19 voti favorevoli (Pd, Ama Ravenna, Art.1-Mdp, Sinistra per Ravenna, Pri, Italia viva), 1 voto contrario (Marco Maiolini del Gruppo misto) e 8 astensioni (Gruppo Alberghini, Forza Italia, Lega Nord, La Pigna, CambieRà, Ravenna in Comune, Emanuele Panizza del gruppo misto).

L’assessore al Patrimonio, Massimo Cameliani ha illustrato la delibera precisando che il terreno di circa 2mila e 880 metri quadrati, attualmente sterrato e invaso da vegetazione spontanea, rientra nel piano delle alienazioni per il 2020 dell’Amministrazione comunale. Secondo il Rue è classificato come spazio portuale e il Servizio progettazione urbanistica ha dato il proprio parere positivo alla vendita in quanto il terreno non è ritenuto di interesse da parte del servizio strade. L’area, posta tra il confine delle proprietà di due aziende portuali e la sede asfaltata della Via Classicana, risulta funzionale all’ampliamento delle due ditte che hanno espresso da tempo tale necessità. Il terreno sarà venduto tramite asta pubblica, aperta a tutti, la cui base è superiore a 100mila euro.

Sono intervenuti nel dibattito Marco Maiolini (Gruppo misto), Cinzia Valbonesi (Pd), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Emanuele Panizza (Gruppo misto).

Marco Maiolini del Gruppo misto, ha motivato il voto contrario perché ritiene che quel terreno possa essere utile per un futuro allargamento della via Classicana, che proprio in quel tratto si restringe da quattro a due carreggiate.

Il gruppo Pd, evidenziando la positiva intenzione di alcune imprese portuali ad ampliarsi, ritiene importante che in questa fase tutto ciò che non è necessario al pubblico debba essere orientato a favorire lo sviluppo del privato.

Il gruppo Lista per Ravenna, pur comprendendo le motivazioni di Maiolini, ha anticipato il voto a favore esprimendo il proprio compiacimento in merito al fatto che in questa situazione di crisi ci sia qualcuno che pensa ad espandere la propria attività.

Emanuele Panizza del Gruppo misto, pur condividendo le rimostranze del collega di gruppo Maiolini, ha annunciato la sua astensione anche valutando positivamente quanto affermato dal consigliere Ancisi sulla vivacità imprenditoriale di alcune imprese.

Approvato l’accordo con la Fondazione ITL per lo sviluppo di competenze nei trasporti e nella logistica

Nella seduta di ieri (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il consiglio comunale, riunito in videoconferenza, ha approvato la delibera riguardante “Accordo quadro di collaborazione Ex Art. 15 L.241/90 Tra Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Province di Piacenza e Ravenna, Università di Bologna, Modena/Reggio Emilia, Parma, Università Cattolica Sacro Cuore (Piacenza), Polititecnico di Milano (Polo di Piacenza), Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, Comuni di Ravenna e Piacenza, Fondazione Istituto sui trasporti e la logistica (Itl) per lo sviluppo delle competenze in materia di trasporti e di logistica in ambito regionale”. La delibera, presentata dall’assessore alla Mobilità Roberto Fagnani, è stata approvata con 19 voti favorevoli (Pd, Italia Viva, Sinistra per Ravenna, Pri, Art.1-Mdp, Ama Ravenna) e 10 voti contrari (Gruppo Alberghini, Forza Italia, Lista per Ravenna, Lega Nord, Gruppo misto, Ravenna in Comune, CambieRà, La Pigna).

L’assessore Fagnani, nell’illustrate l’accordo, ha ricordato l’importanza della Fondazione Istituto sui trasporti e la logistica, costituita da diversi da enti pubblici, tra cui il Comune di Ravenna, università e Autorità portuale di Ravenna, per i suoi scopi statutari: sviluppo delle competenze in materia di trasporti e di logistica in ambito regionale; studio dei fenomeni e delle problematiche relative al trasporto e alla logistica delle merci e diffusione dei risultati; elaborazione di ricerche sui metodi per uno sviluppo sostenibile dei sistemi di movimentazione delle merci in ambito urbano ed extra-urbano; supporto alle Province e ai Comuni per la definizione di progetti locali finalizzati allo sviluppo e alla razionalizzazione della logistica urbana e di distretto, per la messa a punto di specifiche misure di organizzazione della mobilità, per la definizione di progetti urbani integrati e di soluzioni infrastrutturali appropriate.

In particolare, nella sua funzione più operativa e preponderante, la Fondazione Itl svolge attività di acquisizione di finanziamenti UE, attraverso i quali coadiuva gli enti soci nello svolgimento di attività a supporto della pianificazione dei trasporti e della logistica, agevolando l’espletamento di scelte strategiche.

Con l’accordo le parti concordano di sviluppare insieme attività di interesse comune nell’ambito della pianificazione dei trasporti e della logistica, anche in ambito urbano. Itl si impegna a svolgere attività istruttoria, ovvero di studio e ricerca, anche con predisposizione di pareri, proposte, indagini e studi agevolando la sburocratizzazione e velocizzando i tempi delle istruttorie per l’ottenimento dei bandi Ue.

Nella discussione sono intervenuti: Alberto Ancarani (Forza Italia), Marco Maiolini (Gruppo misto), Samantha Tardi (CambieRà), Veronica Verlicchi (La Pigna), Michele Casadio (Italia viva), Cinzia Valbonesi (Pd), Emanuele Panizza (Gurppo misto), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Il gruppo Forza Italia ha espresso il proprio voto contrario ritenendo la Fondazione Itl un ente del quale si sente parlare solo quando c’è il rinnovo delle cariche. Il Gruppo misto ha evidenziato che sarebbe stato opportuno un parere di Itl in merito alla delibera sulla cessione di un terreno in vicinanza di via Classicana. Il gruppo CambieRà ha sottolineato che nel bilancio la voce principale riguarda stipendi, consulenze, rimborsi. Il gruppo La Pigna ha spiegato di ritenere Itl un ente di nessuna utilità pratica come Ravenna Holding e RavennAntica. Il gruppo Italia viva ha evidenziato che, grazie ad uno stage in Itl, ha conosciuto una realtà di assoluta professionalità e concreto supporto ad enti e aziende del territorio. Il gruppo Pd ha specificato che, grazie a competenze di alto livello, la Fondazione Itl ha evidenziato capacità organizzative nel reperimento dei fondi Ue. Il gruppo Lista per Ravenna ha ribadito la propria contrarietà a nuovi enti pubblici, sottolineando che Ravenna non ha beneficiato di alcun contributo concreto da Itl.