Ravenna. Due ragazze sorprese a rubare al Supermercato Extra-Coop

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nella tarda serata di martedì 19 maggio, hanno tratto in arresto due giovani donne, che avevano rubato all’interno di un negozio del centro commerciale ESP.

Il personale di vigilanza dell’esercizio commerciale, aveva notato le due ragazze che dopo aver rimosso l’antitaccheggio, avevano occultato della merce. Le due giovani sono state trattenute negli uffici della vigilanza, in attesa dell’arrivo dei militari.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, intervenuti sul posto, hanno identificato le due giovani, con precedenti specifici e hanno preso in consegna le fermate per procedere agli atti e le verbalizzazioni. Al termine degli accertamenti, sono state dichiarate in arresto e poste agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. La merce trafugata invece, del valore di poco più di duecento euro, è stata recuperata e riconsegnata all’avente diritto.

Stamani il Giudice del Tribunale di Ravenna dopo la convalida, a seguito di patteggiamento, ha stabilito la condanna a otte mesi di reclusione per entrambe.