Bloccato in Bolivia da 2 mesi, Raffaello torna a casa: “Ue finanzia, ma noi paghiamo (caro) di tasca nostra”

Tra i 50 italiani bloccati in Bolivia per l’emergenza Coronavirus c’era anche il 55enne ravennate Raffaello Guerrini: sarebbe dovuto tornare il Italia il 17 marzo, ma il suo volo è stato annullato a causa della pandemia. Da lì è partita l’odissea per tornare a casa, finalmente conclusasi ieri, 20 maggio, quando Raffaello e gli altri italiani sono finalmente atterrati a Milano con un volo di rimpatrio.

Raffaello ci racconta la sua disavventura:

“Finalmente sono tornato in Italia, con un volo di rimpatrio organizzato dalla Farnesina, partito da Milano e passato prima a Santiago del Cile per recuperare gli italiani bloccati lì, per poi fare tappa a Santa Cruz in Bolivia il 19 maggio e atterrato a Milano Malpensa ieri pomeriggio, 20 maggio. Dieci giorni fa l’Ambasciata Italiana in Bolivia, che aveva i nostri nominativi, ci ha avvisato di questa possibilità, che ovviamente abbiamo colto “al volo”. Ho già avvisato l’Ausl del mio rimpatrio: ora devo stare isolato per prevenzione, anche se ci è stata misurata la temperatura in aeroporto sia in partenza dalla Bolivia sia al rientro in Italia, e andava tutto bene”.

La denuncia di Raffaello: Perché L’Italia non usa i fondi Ue per il rimpatrio?

Raffaello è felice di essere tornato a casa, ma denuncia una questione che sta interessando tantissimi italiani nelle sue condizioni, un problema riportato dalle testate nazionali e internazionali: “Abbiamo pagato tutto di tasca nostra: gli spostamenti in treno da e per l’aeroporto, e soprattutto il volo, molto più caro (si parli di prezzi triplicati, n.d.r.) per tutti i costi aggiuntivi dovuti a questa situazione di emergenza. È infatti in atto una petizione (www.change.org), organizzata da molti italiani nella nostra stessa situazione: non capiamo perché, nonostante l’Ue finanzi i voli di rimpatrio dei cittadini bloccati all’estero, il Governo italiano non abbia ancora fatto richiesta per attingere a questo fondo quando tutti gli altri paesi ne hanno fatto e ne stanno facendo uso per aiutare i propri connazionali in situazioni come la mia. Questo non è giusto”.

Come hai trovato Ravenna al tuo ritorno?

“Ho trovato la mia Ravenna molto diversa da come l’ho lasciata: l’impatto è stato forte, ma speriamo che la gente continui a comportarsi bene, seguendo le norme, così da uscirne e soprattutto da scongiurare un ritorno del virus che sarebbe deleterio”.