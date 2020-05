Cervia, derubano parrucchiere di 500 prodotti: due denunciati per ricettazione

I Carabinieri di Cervia-Milano Marittima hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna due cittadini di nazionalità rumena responsabili di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella giornata di lunedì, a Cervia, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di un pregiudicato di 45 anni, il quale ha cercato di sottrarsi ai militari dandosi alla fuga e opponendo resistenza.

Insospettiti dal comportamento, i carabinieri hanno così proceduto a perquisire un locale nella disponibilità del fratello dell’uomo, rinvenendo numerosi articoli da acconciatore per donna.

Siccome l’uomo non ha saputo fornire giustificazione dell’elevato materiale ritrovato, tutta la merce è stata trasportata in caserma per effettuare degli accertamenti. Dalle indagini è emerso che tutti gli oggetti erano stati trafugati nel mese di aprile ad un esercizio commerciale che aveva denunciato il furto di circa 500 prodotti professionali tra colori per tinta, oli per trattamenti cuoio capelluto, forbici, rasoi, piastre e phon per capelli, con un danno che si aggirava intorno ai 2.000 euro.

Al termine delle verifiche l’intera refurtiva è stata restituita alla proprietaria del salone da donna.